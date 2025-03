El sufrimiento de Iker Casillas al recordar su infarto de corazón

El 1 de mayo de 2019 fue el día que Iker Casillas volvió a nacer. Ese fatídico día en el que el entonces portero del Oporto sufrió un infarto de miocardio al final del entrenamiento. El guardameta fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad lusa, donde los médicos le detectaron graves problemas de corazón. Inmediatamente, se le practicó un cateterismo, es decir, se le introdujo un catéter para comprobar el estado de sus funciones cardiovasculares y ver cuánta sangre bombea.

Tan solo 20 días antes de cumplir los 38 años y sin haberlo planeado, Casillas se despidió de su carrera deportiva. Poco después también se rompería su relación con Sara Carbonero, modelo y periodista deportiva con la que tuvo dos hijos.

Cuando se cumplen casi cuatro años de este terrible suceso, Iker Casillas ha concedido una entrevista para el canal de Youtube Idoven en la que rememora el momento más trágico de su vida. Tal y como ha asegurado durante la conversación, al principio pensó que la falta de aire que sentía se debía a una reacción alérgica por las graminias. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que rápidamente descartaron esa opción: «Me caí al suelo y estaba buscando una vía de oxígeno que no llegaba, me retorcía... Te sorprende ese dolor tan agudo en el pecho, me retorcía», ha explicado.

Iker Casillas y Sara Carbonero gtres

«Quiero transmitir que exista una prevención. Que no pasemos de la salud porque es nuestro bien más preciado. Tiene que haber revisiones de todo tipo», ha añadido en relación a que al principio no encajó bien la noticia porque pensó que al ser una persona «deportista, con una vida sana» estas cosas no le podrían pasar a él. «Con toda la información que tengo ahora no tengo tanto miedo, hay mucha gente detrás para ayudar e intentar prevenir los problemas que tenemos los seres humanos. Tuve miedo de caminar, de dormir y de hacer esfuerzo físico. Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer», ha añadido.