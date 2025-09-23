Subastan una carta de Frank Sinatra al cura de la cárcel en la que están los secuestradores de su hijo: «Es presuntuoso pedirnos que los perdonemos»

Franklin Wayne Emmanuel Sinatra, hijo del mítico cantante y actor estadounidense Frank Sinatra y conocido como Frank Sinatra Jr, murió en marzo de 2016 a los 72 años de un ataque al corazón en Florida, donde ese mismo día tenía previsto dar un concierto. Su muerte fue muy inesperada ya que amigos y familiares aseguraron que el cantante se encontraba entonces en perfecto estado de salud.

Fue famoso nada más nacer. Al día siguiente de su nacimiento, los fotógrafos de prensa rodearon la cama de Nancy Barbato para tomar los primeros planos de la madre y el niño.

Ser hijo de 'La Voz' no solo le supuso las inevitables comparaciones con su padre, sino que le hizo pasar un mal momento cuando en diciembre del año 1963 fue secuestrado a la edad de 19 años. El secuestro se produjo el día 8 en Harrah's lake Tahoe y Sinatra Jr. fue puesto en libertad dos días después de que su padre pagara 240.000 dólares del rescate pedido por los secuestradores, tres hombres quienes más tarde serían capturados, procesados y condenados a prisión.

El cantante Frank Sinatra jr. efe

Frank Sinatra se comunicó con los secuestradores de su hijo por teléfono como ellos pidieron, y vivió un duro momento pensando lo que podría estar pasando el jóven, aunque Sinatra Jr. siempre dijo que no pasó miedo en ningún momento. Según cuentan, Sinatra padre estaba dispuesto a dar un millón de dólares porque los captores, encabezados por un hombre llamado Barry Keenan, liberasen a su hijo, pero al final Keenan, quien tenía problemas psicológicos, exigió una cantidad significativamente menor que el intérprete de 'My way' entregó de inmediato a los secuestradores.

Perdón

Ahora, 62 años más tarde, ha salido a subasta por unos 25.000 euros una carta escrita por el cantante hacia el sacerdote de la cárcel donde estaban los secuestradores de su hijo. Un texto escrito en 1964 y dirigido al padre Roger Schmit, capellán de la prisión federal en Missouri. En la carta, Sinatra se niega a perdonar a los secuestradores de su hijo, tal y como le suplica el párroco. «Estimado padre Schmit, la señora Sinatra y yo quedamos perturbados por su carta del 27 de junio de 1964, escrita en nombre de Barry Keenan y Joseph Amsler. Desde el principio, siento que debo decirle que, en mi opinión, es presuntuoso de su parte pedirnos que los perdonemos, porque tal solicitud presupone que albergamos algún antagonismo hacia Keenan y Amsler, o que hemos expresado tal antagonismo, o que de otro modo hemos intentado castigarlos o fomentar su castigo. La determinación de la culpabilidad de Keenan y Amsler y el castigo a imponer en caso de resultar culpables son asuntos que no nos corresponden ni deberíamos asumir una posición al respecto», explica.

Sobre los rumores de montaje por parte de su hijo para lanzar su carrera como cantante, el artista responde: «Su conducta al permitir que se sostuviera esa acusación de 'montaje' fue, en mi opinión, otro crimen contra la sociedad», y cuenta cómo esta acusación ha dilapidado cualquier esperanza de su hijo de triunfar en el mundo de la música: «La nube de sospecha que pende sobre su cabeza seguirá afectando negativamente su vida y su carrera». «Hasta ahora me había mantenido en silencio sobre la forma en que se condujo el juicio y el daño causado a mi hijo por la acusación de 'montaje', pero su carta, escrita en nombre de Dios, me ha llevado a romper ese silencio», concluye la misiva.