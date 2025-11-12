Un miembro de los Windsor asegura que la vida de la Familia Real británica es «un infierno»: «Esta fama es una forma de tortura»

Por nombre quizás no resulte tan conocida. Se llama Sophie Winkleman, pero se la conoce como Lady Frederick Windsor por estar casada con Lord Frederick Windsor, hijo del Príncipe Michael de Kent que era, a su vez, primo de Isabel II. Y ... en una entrevista con 'The Times' ha admitido que la vida entre los 'royals' no es para nada aspiracional: «Cuanto más conozco a la Familia Real más entiendo que su vida es un absoluto infierno».

A su parecer, tener que gestionar ese nivel de «fama no pedida» es «una forma de tortura». Sophie insiste que ninguno de los miembros de la Familia Real británica fueron a un programa de televisión para hacerse famosos, por lo que conviven con un escrutinio que les perjudica: «Tienen ese foco cegador en la cara desde que nacen, no saben bien en quién pueden confiar, no saben si alguien va a traicionarles, la gente escribe mentiras sobre ti todo el rato... es brutal».

Lady Frederick Windsor, que es la otra actriz además de Meghan Markle en la familia Windsor, ha salido en series como 'Dos hombres y medio', donde interpretaba a Zoey, la novia británica de Walden. Más recientemente en películas como 'Wonka' o la ficción seriada británica 'Sandinton'. «Siento compasión por todos ellos. No creo que una vida con tanto escrutinio y presión sea remotamente sana, pero no tienen más remedio», comenta.

Aunque Sophie y Frederick no tengan papeles institucionales, el hijo del Príncipe Michael de Kent será quien herede el título de su padre porque es el único varón. Además, ocupa el puesto número 54 en la línea de sucesión del trono británico. Sin embargo, ha desarrollado una carrera profesional independiente y privada, es analista financiero y tiene un puesto como director ejecutivo en JPMorgan Chase.

Frederick Windsor y su mujer GTRES

Su boda

Sophie pasó a formar parte de la Familia Real británica -aunque no tiene ningún papel institucional- con su boda con Frederick Windsor en 2009. De aquel evento ha admitido alguna vez detalles como que no conocía a nadie en el enlace, o que fue su suegra quien escogió partes tan importantes del gran día como el mismo vestido de novia. Su peinado aún le molesta tanto a ella como a su marido, pero que le vino bien que alguien tomara el control de la organización.

Al parecer, al día siguiente de que se celebrara la boda a la que asistieron miembros de la Familia Real británica, la pareja se trasladaba a Estados Unidos a vivir para que Sophie rodara uno de sus proyectos televisivos. Por lo tanto, su centro de atención estaba en su futuro como actriz.