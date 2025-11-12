Suscribete a
Un miembro de los Windsor asegura que la vida de la Familia Real británica es «un infierno»: «Esta fama es una forma de tortura»

Lady Frederick Windsor, casada con un hijo del Príncipe Michael de Kent, considera que la vida de los 'royals' no es sana

Sophie Winkleman con Carlos III GTRES
Marina Ortiz Cortés

Por nombre quizás no resulte tan conocida. Se llama Sophie Winkleman, pero se la conoce como Lady Frederick Windsor por estar casada con Lord Frederick Windsor, hijo del Príncipe Michael de Kent que era, a su vez, primo de Isabel II. Y ... en una entrevista con 'The Times' ha admitido que la vida entre los 'royals' no es para nada aspiracional: «Cuanto más conozco a la Familia Real más entiendo que su vida es un absoluto infierno».

