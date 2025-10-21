El emocionado homenaje de Antonio Banderas a Stella del Carmen: un carrusel de fotos para «un reencuentro familiar entrañable»

Stella del Carmen y Alex Gruszynski son marido y mujer desde el sábado y ahora ha llegado ese momento clásico tras una boda en el que se asientan las emociones y, desde el cansancio, afloran los sentimientos. Es lo que le ha ... pasado a Antonio Banderas, quien ha publicado en sus redes sociales un emotivo carrusel de imágenes con su hija y una dedicatoria muy especial.

La boda dio para mucho en la previa y sigue ofreciendo más cosas ya en sus coletazos finales. Mucho se habló de la familia en la víspera y ahora, pasados los días, van ofreciéndose a cuentagotas diversos detalles de la boda, desarrollada bajo la más estricta intimidad y caracterizada por las fuertes medidas de seguridad. De hecho, nadie puede asegurar siquiera a ciencia cierta que Melanie Griffith estuvo porque nadie la ha visto en foto alguna, aunque se asegura que sí acudió.

Para el evento, la pareja eligió la exclusiva Abadía San María de Retuerta, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, dentro de un municipio que apenas cuenta con solo 600 habitantes y localizado a dos horas en coche de Madrid. Todo un búnker que ha permitido a la familia dominar el mensaje; es decir, qué se transmite y qué no.

Fotos y recuerdos

Antonio Banderas tuvo la gran deferencia de salir a brindar junto a fotógrafos y reporteros que hacía guardia en las cercanías del recinto. Todo un gesto. Y ahora ha sido también él quien ha abierto su álbum de fotografías para subir a sus redes sociales un emocionado carrusel de instantáneas junto a Stella del Carmen.

Para el intérprete español, fue un día que no olvidará, y así lo ha expresado en sus redes sociales. Tras abandonar Valladolid en su jet privado, Antonio Banderas ha querido dejar de manifiesto la excelente relación que tiene con su hija y ha escrito: «La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría. Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible».

Junto al texto, Antonio Banderas ha incluido un amplísimo carrusel de imágenes en las que se ve al actor junto a su hija en varios momentos de su vida, desde la niñez a la propia boda. Aparecen en una piscina, en la montaña, en una entrega de premios... También hay fotos de Alex Gruszynski, el marido de su hija, aunque ha llamado la atención que entre el carrusel no se haya incluido ninguna instantánea ni referencia a Malenie Griffith.

Sharon Stone, Paloma Cuevas, Eva González...

Naturalmente, la publicación se ha llenado de comentarios de amigos y seguidores, incluidos numerosos rostros famosos, que han felicitado a la familia por el feliz enlace. Por ejemplo, la actriz Sharon Stone ha sido la primera en comentar y ha incluido varios emoticonos con ojos de corazones. «Toda la felicidad del Universo», ha escrito la modelo y presentadora Eva González. Paloma Cuevas ha publicado: «Qué maravilla de hija es Stella!!!». Y muchos más.

Entre las fotografías también se ha incluido el brindis del propio Antonio Banderas con la prensa, cuando dijo: «Ha sido muy bonito y emocionante y estamos muy contentos. Ha habido muchas lagrimillas porque ha sido una relación muy larga, de 25 años».