El emocionado homenaje de Antonio Banderas a Stella del Carmen: un carrusel de fotos para «un reencuentro familiar entrañable»

El actor ha reaparecido con una colección de imágenes tras la boda de su hija

También ha escrito un sentido de imagen dirigido a todos los miembros del numeroso clan

Las primeras imágenes de la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Stella del Carmen y Antonio Banderas, en una imagen del carrusel publicado por el actor.
Stella del Carmen y Antonio Banderas, en una imagen del carrusel publicado por el actor.

A.B. Buendía

Stella del Carmen y Alex Gruszynski son marido y mujer desde el sábado y ahora ha llegado ese momento clásico tras una boda en el que se asientan las emociones y, desde el cansancio, afloran los sentimientos. Es lo que le ha ... pasado a Antonio Banderas, quien ha publicado en sus redes sociales un emotivo carrusel de imágenes con su hija y una dedicatoria muy especial.

