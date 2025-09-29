Todo sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: la ausencia de su padre, Justin Bieber y el selfi en la cama

Selena Gomez y Benny Blanco protagonizaron este fin de semana una de las grandes bodas del año en un evento marcado por el glamour y el secretismo, pues se extremaron todas las medidas de seguridad con el fin de garantizar la discreción de la ceremonia y la celebración. Sin embargo, ya se han ido sabiendo varias cosas jugosas, detalles que han tenido que ver con la polémica ausencia del padre de la artista, la reacción de Justin Bieber y un curioso selfi de la pareja en la cama.

El feliz matrimonio tuvo la boda que siempre había soñado. Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, se daban el 'sí, quiero' en una finca privada de Goleta, una ciudad costera de Santa Bárbara, en California. Se daba por hecho que las medidas de seguridad iban a ser espectaculares, pero nadie imaginaba hasta qué punto. Y el dispositivo ha funcionado tan bien que los únicos mensajes conocidos han sido los que ha emitido la propia pareja. El nivel de discreción de los invitados está siendo impresionante.

En la boda no estuvo el padre biológico de Selena Gomez, Ricardo Joel Gomez, quien nunca ha querido formar parte de la vida de la cantante, según ella misma ha dicho en alguna ocasión. Mandy Teefey, su madre, fue quien la crio desde que tenía 5 años, cuando los padres de la actriz se separaron. «Siempre hemos sido mi mamá y yo», diría. Así que fue su abuelo materno, David Cornett, quien la acompañó al altar.

De la mano del abuelo hacia el altar

Tras algunos comentarios, la madre de Selena se encargó de demostrar que para nada estaba molesta con la elección del abuelo y publicó en redes sociales: «¡Qué celebración tan perfecta de la pareja más increíble que conozco! La velada no pudo ser más maravillosa, ¡absolutamente impecable! Todo mi amor para mi preciosa hija @selenagomez y para el mejor yerno @itsbennyblanco. ¡Fue un auténtico cuento de hadas hecho realidad y me conmovió ver a mi padre acompañarla hasta el altar!«.

No hubo sorpresas con el vestuario de los casados –se sabía que iban a ir de Ralph Lauren- ni con el famoseo de los invitados, pues por allí estuvieron estrellas como Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Cara Delevingne o el mismísimo Mark Ronson, que fue el DJ de la recepción. También se sabe que hubo discursos de Taylor Swift y Ed Sheeran, probablemente los dos mejores amigos que tiene Selena Gomez en el mundo del espectáculo. También pronunciaron loas la madre y el padrastro de la novia y los padres del novio, Andrew y Sandra Levin.

La 'aparición' de Justin Bieber

Por omisión, también fue protagonista Justin Bieber, exnovio de Selena. El mismo día de la boda, el cantante publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía jugando al baloncesto al son de su canción 'I Do', una alusión directa al enlace porque es el 'sí, quiero' que se dice en Estados Unidos.

Y otra curiosa coincidencia: para la celebración, Selena Gomez y Benny Blanco contrataron a los mismos organizadores de bodas que hace seis años trabajaron en el enlace de Justin Bieber y Hailey Bieber.

Como se ha sugerido, los propios casados insistieron en querer dominar ellos el mensaje a transmitir sobre la boda y fue Selena Gomez la primera y única en publicar fotos del evento a través de su Instagram para cosechar más de 20 millones de likes en todo el mundo. Horas después, Benny Blanco también publicó su propio mensaje, donde se ve a la pareha posando juntos además de hacerse un selfi desde su cama a la mañana siguiente. «Me casé con una princesa de Disney de la vida real«, dijo refiriéndose a su ya mujer.