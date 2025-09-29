Del vestido al maquillaje y el peinado de Selena Gomez en el día de su boda Todos los detalles del look de novia de la cantante que se ha casado con Benny Blanco

Selena Gomez se ha casado este fin de semana en Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles, con el productor musical Benny Blanco. La propia actriz compartió, a través de su perfil de instagram, diversas imágenes de la boda, en las que se puede ver a la pareja radiante y feliz. Selena Gomez eligió un vestido de Ralph Lauren hecho a medida que acompañó de un 'beauty look' clásico y elegante. El novio, por su parte, también lució un esmoquin de Ralph Lauren.

Fiel a su estilo, la artista se decantó por un vestido de inspiración vintage, con cuello halter y espalda al aire, parte superior ceñida con detalles florales y falda fluida. Completó su look nupcial con un ramo minimalista con flores blancas y joyas discretas, pendientes de diamantes y un par de anillos.

En cuanto al peinado, Selena Gomez se decantó por un look clásico, que ya ha llevado en otras ocasiones, en la alfombra roja. Peinó su corte bob con raya lateral y ondas en las puntas, consiguiendo así gran volumen y un estilo 'old Hollywood', complemento perfecto para su vestido de inspiración romántica.

En cuanto al maquillaje, para el que seguro usó los productos de su marca cosmética, Rare Beauty, destaca la luminosidad de la piel. La cantante y actriz lució una piel muy natural y radiante, con un toque de colorete rosa en las mejillas. Toda la atención estaba en la mirada, que realzó de forma natural: las cejas estaban perfectamente definidas, en los ojos lució un sutil delineado negro, al ras de las pestañas, que también estaban marcadas con máscara, y probablemente, sombras en tonos neutros. Completó el maquillaje facial con un pintalabios rosado, que le aportó al conjunto un toque romántico.

Los detalles del look nupcial de Selena Gomez Instagram @selenagomez

Gran amante de las manicuras, en el día de su boda, Selena Gomez también tenía que llevar un diseño especial del que se encargó su manicurista, Tom Bachik, que compartió unas imágenes de la novia a través de sus redes sociales.

La artista no arriesgó y optó por un tono entre blanco y transparente, con acabado glaseado, cuyo resultado es un brillo espectacular. Selena lució, para esta ocasión, las uñas largas y con forma ovalada, que estilizan las manos.

Entre los asistentes al enlace de la cantante se encontraba, según han publicado los medios americanos, Taylor Swift que también se comprometió hace unas semanas con su novio.