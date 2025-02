Revelan cuándo Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciarán su divorcio

El sueño romántico entre Ben Affleck (51 años) y Jennifer Lopez (55 años) parece estar llegando a su fin. A pesar de haber sido una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, los rumores sobre un inminente divorcio han cobrado cada vez más fuerza. Según fuentes cercanas a los actores, la relación, que alguna vez fue motivo de suspiros y titulares, está destinada a terminar oficialmente antes de que finalice el verano.

Desde hace meses, tanto Affleck como Lopez han vivido vidas completamente separadas. Su distanciamiento es evidente, ya que ni siquiera celebraron juntos su segundo aniversario de bodas. Mientras Ben fue visto en Los Ángeles, Jennifer pasó esos días en Nueva York, lo que dejó a sus seguidores especulando sobre el estado real de su relación.

Una fuente confiable reveló al medio Page Six que la pareja anunciará el fin de su matrimonio en las próximas semanas, probablemente en un comunicado conjunto en el que expresarán su cariño mutuo y explicarán que, a pesar de sus esfuerzos, no lograron que la relación funcionara. Según esta misma fuente, ambos artistas se dejaron llevar por la nostalgia al intentar revivir el romance que comenzó hace más de 20 años, pero ahora saben con certeza que no están destinados a estar juntos.

La situación se ha ido deteriorando desde mayo pasado, cuando otra fuente cercana a Affleck confesó que el actor sentía que los últimos dos años junto a la 'Diva del Bronx' habían sido como un sueño febril. «Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, lo haría», afirmó la fuente, destacando que Ben había llegado a la conclusión de que lo que alguna vez compartieron ya no tiene solución.

Otra pista clave de la ruptura inminente es la venta de la mansión de Beverly Hills que la pareja compró juntos tras su boda en 2022, valorada en 68 millones de dólares. Además, Ben ha adquirido recientemente una nueva propiedad en Brentwood, cercana a sus tres hijos y su exesposa Jennifer Garner (52 años), lo que sugiere que está preparado para una nueva etapa en su vida, lejos de JLo.

La historia de Ben y Jennifer ha sido un ir y venir desde que cancelaron su primer compromiso en 2004. Después de años de caminos separados, se reencontraron en 2021, alimentando la esperanza de que su amor superara la prueba del tiempo. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido, y lo que parecía ser una segunda oportunidad se ha desvanecido.

A pesar de la fastuosa boda de tres días que celebraron en la casa de Ben en Georgia, que costó alrededor de 8 millones de dólares, y los tres vestidos de ensueño que JLo lució, diseñados por Ralph Lauren, parece que este cuento de hadas moderno está llegando a su fin. La pareja, que alguna vez se dejó llevar por la idea de revivir un amor perdido, ahora enfrenta la realidad de que, en esta ocasión, el amor no fue suficiente.