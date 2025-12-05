Suscribete a
ABC Premium

La salud de Cayetano Martínez de Irujo no impide su luna de miel soñada

Entre operaciones e incertidumbre la pareja finalmente concreta su viaje soñado dos meses después de la emotiva boda celebrada en Sevilla

Eugenia Martínez de Irujo actualiza el estado de su hermano Cayetano y emite un diagnóstico esperanzador

La salud de Cayetano Martínez de Irujo no impide su luna de miel soñada
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan encaran por fin su viaje de novios. Dos meses después de darse el 'sí, quiero' en Sevilla, la pareja se prepara para poner rumbo a Asia a mediados de diciembre, un plan que había quedado en ... el aire por los serios problemas de salud que arrastraba el hijo de la duquesa de Alba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app