La salud de Cayetano Martínez de Irujo no impide su luna de miel soñada

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan encaran por fin su viaje de novios. Dos meses después de darse el 'sí, quiero' en Sevilla, la pareja se prepara para poner rumbo a Asia a mediados de diciembre, un plan que había quedado en ... el aire por los serios problemas de salud que arrastraba el hijo de la duquesa de Alba.

El 4 de octubre, fecha de su boda, quedó marcado no solo por la emoción de la ceremonia, sino también por la situación física de Cayetano. El jinete había pasado por quirófano apenas unas semanas antes para poder llegar a la celebración en condiciones, pero la recuperación se torció. Una infección en la articulación le obligó a ralentizar el proceso y lo dejó prácticamente inmovilizado durante días, según él mismo relató posteriormente.

La luna de miel sigue adelante

En paralelo, el estado de Cayetano desató dudas sobre si la luna de miel seguiría en pie. El propio jinete llegó a bromear asegurando que su convalecencia estaba siendo «la verdadera luna de miel», comentario que disparó las interpretaciones sobre un posible viaje cancelado. Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio confirman ahora que el plan no se ha modificado: «El viaje siempre estuvo previsto para mediados de diciembre y así será. Están ilusionados y él lleva días bastante mejor», asegura una persona de su entorno en conversación con 'Mujer Hoy'.

Según esta misma fuente, los tratamientos han funcionado y Cayetano se encuentra «prácticamente recuperado», aunque no al cien por cien. «Ha sido grave y sigo recuperándome», reconoce él mismo, consciente de que su estado marcará los últimos ajustes del desplazamiento.

GTRES

Un amplio historial médico

La infección posoperatoria ha sido solo el último capítulo de un largo recorrido médico. Cayetano suma catorce intervenciones en los últimos ocho años, un historial que él mismo admite que le ha afectado físicamente y también psicológicamente. «He pasado días terribles. No es solo el dolor; la cabeza también se resiente», reconoce en declaraciones recientes.

El entorno familiar ha ajustado su agenda a la evolución del duque de Arjona, algo que se evidenció incluso en la celebración del cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo, donde la conversación dominante fue el estado del jinete. La propia Eugenia confirmó hace pocos días que su hermano «está mucho mejor», un mensaje que transmitió calma tras semanas de incertidumbre.

«He pasado días terribles. No es solo el dolor; la cabeza también se resiente» Cayetano Martínez de Irujo

Un viaje que pone fin a una etapa complicada

Si la evolución médica acompaña, Cayetano y Bárbara iniciarán en cuestión de días su primera escapada como matrimonio. El destino elegido, Asia, será el escenario con el que cerrar un otoño complicado y dar paso a su nueva vida como recién casados.

Todo, no obstante, continúa supeditado a su recuperación total. Pero en el entorno lo tienen claro: «Después de lo que han pasado, esta luna de miel la van a disfrutar el doble».