Raquel Bernal, exmujer de Álvaro Muñoz Escassi, también le defiende: «Él jamás ha sido agresivo conmigo»

Por si lo necesitaba, Álvaro Muñoz Escassi ya sabe que cuenta con el apoyo de dos personas que formaron parte íntima de su vida. Si antes supo que tenía de su parte a Lara Dibildos, ahora también conoce la estima pública de otra ex, Raquel Bernal, quien ha roto su silencio para aclarar que «él jamás ha sido agresivo conmigo».

Por unas cosas o por otras, Álvaro Muñoz Escassi consigue ser noticia casi cada día. Con los rescoldos de su separación de Sheila Casas todavía candentes, son muchas las antiguas compañías que están reaccionando estos días. La más reciente fue la de Valeri Cuéllar, quien ha asegurado que le va a demandar por acusarla de extorsión. Pero es que antes estuvo María José Suárez.

La modelo se pasó hace unos días por el plató de '¡De Viernes!' y puso de vuelta y media a quien fue su novio hasta hace un año, cuando rompieron de mala manera y se filtraron cosas bastante feas de su relación. Y el rencor todavía dura. «De buenas es muy bueno, pero a las malas... yo no lo quiero tener de enemigo. Es narcisista. Empieza relaciones con personas que en ese momento están en un momento de vulnerabilidad», soltaba de buenas a primeras María José Suárez.

De Lara Dibildos a Raquel Bernal

Lara Dibildos fue la primera en salir en defensa de Álvaro Muñoz Escassi. Y acusó a María José Suárez no sin cierta indignación: «Dice que no lo quiero tener de enemigo y se viene a un programa a insinuar cualquier barbaridad. Que yo he conocido a sus hijos, ella a los míos, que ha convivido con ellos. Que hemos vivido mucho tiempo juntos. Mira hasta dónde quieres llegar...».

La empresaria teatral añadió. «Es que habla de hechos denunciables que lo deja abierto a que cada uno piense lo que le dé la gana. Yo, de verdad, que le pido a la vida, que de verdad algún día recapacite y que piense que yo tengo unos hijos, que ella tiene un hijo. Lo que está haciendo es muy grave».

Y ahora le ha llegado el turno a otra exmujer de Escassi, Raquel Bernal, quien estuvo casada cinco meses con él y acaba de romper su silencio para hablar con la revista 'Semana'. Y lo ha hecho en términos muy amables con su exmarido. Es decir, que ha desmontado la tesis de María José Suárez. O, por lo menos, la ha rebatido.

Breve pero intenso

Raquel Bernal y Álvaro Muñoz Escassi se casaron en República Dominicana el 28 de diciembre de 2016 tras un año de convivencia y al poco la empresaria venezolana solicitó el divorcio apelando a ese clásico que son las «diferencias irreconciliables». Pero quedó una buena relación que todavía dura. «Jamás ha sido agresivo conmigo», ha reconocido a Aurelio Manzano.

«Ella dice que en ese período en que vivieron juntos nunca ha vivido ningún episodio ni agresivo ni violento. No conoce al Escassi que se está pintando», ha explicado Jorge Borrajo, director de la citada revista, en 'TardeAR'. Y ha añadido: «Dice que respeta a María José, que la conoce y le tiene cariño, pero que no ha visto un Álvaro violento y agresivo. Al contrario, un caballero».

Álvaro Muñoz Escassi visitó '¡De Viernes!' una semana después de que lo hiciera María José Suárez y advirtió que mantiene «una buena relación» con la gran mayoría de sus exnovias, algo que sin embargo no ha conseguido con la sevillana. «Ni soy agresivo ni tengo mal carácter», aseguró categóricamente tras poner como prueba lo presenciado durante su estancia en 'Supervivientes'.