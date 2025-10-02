Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Raphael pospone otro concierto por «prescripción médica»

El cantante ya había cancelado el último, en Zamora, debido a una laringitis

Raphael reaparece tras su linfoma cerebral y confiesa qué le motivó en su recuperación

Raphael, sobre el escenario en Sevilla el pasado 13 de septiembre
Raphael, sobre el escenario en Sevilla el pasado 13 de septiembre GTRES
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

«Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plazo de Toros de Murcia ON», ha comenzado diciendo Raphael (82 años) en sus redes sociales. ... Pese a haber cancelado ya otro concierto de última hora hace solo unos días en Zamora, lo cual causó alarma por su estado de salud, esta es la primera vez que el cantante se pronuncia.

