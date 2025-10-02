Raphael pospone otro concierto por «prescripción médica»

«Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plazo de Toros de Murcia ON», ha comenzado diciendo Raphael (82 años) en sus redes sociales. ... Pese a haber cancelado ya otro concierto de última hora hace solo unos días en Zamora, lo cual causó alarma por su estado de salud, esta es la primera vez que el cantante se pronuncia.

De esta manera intenta despejar la preocupación que surgió el fin de semana, cuando se dijo que había sido una laringitis la que había vuelto a alejarle del escenario. Y haciendo gala de su característica diligencia, ya ha puesto una nueva fecha para deleitar a los murcianos. «El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros», ha añadido.

Pronto los comentarios han comenzado a inundar la publicación, con más de 150 en solo las primeras dos horas. La mayoría le desea una pronta recuperación, pero también los hay quienes están preocupados por su bienestar. Sus fans le piden que tenga en cuenta la salud lo primero: «Tal vez sea el momento de empezar a parar un poco y disfrutar lo que queda de vida junto a tu hermosa familia», le dice una persona. «Hay que saber escuchar los avisos que da el cuerpo.... y llevas tiempo ignorándolo... tú pasión puedes ser tu mayor enemigo, ¡cuídate!», responde otro.

«Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices», decía en una entrevista la pasada primavera, después de meses desaparecido para tratarse de un linfoma cerebral. Raphael sufrió un susto en diciembre de 2024 cuando, durante el rodaje de un programa de 'La Revuelta', sufrió lo que parecía un ictus y fue ingresado: «Cuando me estaba dando no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal». Tras muchas pruebas el diagnóstico resultó ser otro, un linfoma. Canceló su agenda y comenzó el tratamiento, pero pronto volvió a los escenarios en junio, en el Teatro Romano de Mérida, habiendo superado el trance y muy recuperado. ﻿

Decía entonces que lo suyo no era valentía ni resiliencia, sino que la vida del artista era su única opción, para él una forma de vida. «Yo echo mucho de menos el escenario siempre, a mí me hace falta», desvelaba en la mencionada conversación con TVE.