Quién es Rebecca Donaldson, la novia de Carlos Sainz: su profesión y una expareja famosa

Rebecca Donaldson, reconocida modelo y compañera sentimental de Carlos Sainz, ha capturado la atención del público tanto por su belleza como por su apoyo inquebrantable al piloto español. Con su discreta presencia en los eventos de la Fórmula 1, Rebecca no solo ha sido una fuente de apoyo en los triunfos y desafíos de Sainz, sino que también ha demostrado un compromiso con su carrera y vida personal.

Y es que, desde que su relación salió a la luz el pasado 2023, la escocesa no ha querido separarse de Sainz Jr. en los momentos más importantes de su vida. No solo la hemos visto habitualmente en el 'paddock' de los GP más importantes del circuito para apoyar al deportista, sino también en momentos de lo más íntimos, como una más de la familia Sainz. De hecho, ambos hicieron oficial su relación este pasado enero, cuando esta acompañó a su novio y a su familia durante la celebración del cuarto Rally Dakar de Carlos Sainz Sr.

Pero ¿quién es Rebecca Donaldson y por qué es famosa? ¿Cómo surgió su relación con Carlos Sainz? Te contamos todos los detalles que debes saber sobre la novia del piloto de Ferrari.

Una relación que surgió entre rumores de infidelidad

El pasado mes de junio, Carlos Sainz ponía punto y final a su relación con la periodista Isa Hernáez tras seis años juntos. Una ruptura que llegó entre rumores de una posible infidelidad, tal y como confirmó el periodista deportivo Matthew J. Thompson: «Los numerosos rumores de engaño que rodean su relación podrían haber sido la gota que colmó el vaso», explicó entonces este experto en Fórmula 1.

No tardarían, sin embargo, en llegar las primeras imágenes del hijo de Carlos Sainz Sr. con otra mujer. La afortunada no era otra que la modelo Rebecca Donaldson, con la que se dejó ver este verano a bordo de un barco junto a un grupo de amigos. Desde entonces, comenzaron a salir más imágenes de ambos en actitud cariñosa y la presencia de esta en los 'paddocks' de circuitos como Silverstone o México no dejaron ninguna duda de que entre ambos existía algo más que una amistad.

Sin embargo, no ha sido hasta este enero cuando la pareja decidía hacer público su amor en el Rally Dakar, apoyando al padre de Carlos Sainz en la competición más exigente del mundo del motor. Así lo han captaban las fotografías durante la consecución de la victoria del Gran Premio de Australia, en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, mostrando además la buena relación que Rebecca Donaldson mantiene con el resto de miembros de la familia Sainz.

¿Quién es Rebecca Donaldson, la nueva novia de Carlos Sainz?

Fue el pasado verano cuando Rebecca Donaldson y Carlos Sainz fueron vistos por primera vez juntos durante unas vacaciones en Cerdeña. El piloto, que acababa de romper su relación con la que había sido su novia durante muchos años, Isa Hernáez, daba así las primeras pistas de un romance que acaba de confirmarse ante todo el mundo.

Aunque su nombre pueda resultar desconocido, lo cierto es que la escocesa lleva más de una década dedicándose profesionalmente al mundo del modelaje. Donaldson, nacida en Perthshire, ganó su primer concurso de belleza cuando tenía tan solo 17 años y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en el sector de la moda.

A esta guapísima joven la hemos visto como concursante en 'Top Model UK', además de haber sido protagonista de numerosas campañas en revistas como Marie Claire o Vogue. Sin embargo, también ha demostrado otras inquietudes profesionales e incluso ha querido dar su propio salto al mundo empresarial, creando su propia marca de ropa deportiva, Muse Activewear.

La modelo también tiene experiencia en el amor: durante casi tres meses, Donaldson mantuvo una relación con Scott Disick, el que fuera pareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos. Además, multitud de rumores la relacionaron con Leonardo DiCaprio a principios del pasado año. Ahora, con Carlos Sainz parece haber encontrado la estabilidad emocional: la hemos visto acompañando a su nuevo novio por los circuitos de todo el mundo.