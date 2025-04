El proyecto laboral en común que Carmen Alcayde y su novio han dejado en pause mientras participa en 'Supervivientes'

Carmen Alcayde (51 años) y su chico Charli, 22 años más joven que ella, se han convertido en un tándem perfecto para animar cualquier fiesta, tanto que lo han profesionalizado y ahora ofrecen sus servicios a todo el que quiera asegurarse una celebración de lo más divertida.

La presentadora de televisión ha sido sin duda una de las grandes sorpresas de 'Supervivientes 2025'. Llegó apenas una semana más tarde que el resto porque ocupó el puesto que dejó libre Beatriz Rico, que abandonó tan sólo tres días después de comenzar por problemas con el sueño. Se ha adaptado perfectamente al grupo y está feliz de participar en el reality, que por otra parte no es el primero de ellos, pues ya participó en 'Gran Hermano Vip' en su última edición.

Un cambio drástico en su vida laboral, en la que vivió su mayor éxito como presentadora de 'Aquí hay tomate' entre 2003 y 2008 y después no ha parado. Ha trabajado más como colaboradora que como presentadora en todos estos años y en la última etapa se ha animado a ser participante de esos realities que antes, durante tanto tiempo había comentado desde los platós. Y todo esto ha coincidido con su mayor cambio vital, su divorcio.

Separación

Tras treinta años de relación y tres hijos en común con Eduardo Primo Arnau, en 2022 Carmen Alcayde anunció su separación. Nunca dio demasiadas explicaciones al respecto, y ahora hemos sabido que nunca hubo demasiado que explicar, fue una separación fácil que solo responde al desgaste del matrimonio con el paso del tiempo. Así lo ha explicado ella misma en Honduras: «No fue difícil», ha dicho, «ya no conectábamos... él no se lo esperaba, a lo mejor. Yo iba con el espíritu alegre que me caracteriza y él maduró de otra manera», ha comentado con mucha tranquilidad. Y es que los dos mantienen una buena relación.

Carmen Alcayde y Eduardo Primo el día de su boda gtres

Ella ya ha pasado página y hace más de un año que comparte vida con otra persona, Charli, un chico al que conoció poco antes de entrar en la casa de 'Gran Hermano' y con el que ha consolidado tanto la relación que hace solo dos meses viajaron juntos a Roma acompañados de los tres hijos de la presentadora. Y además han creado su propio proyecto empresarial en común. Él trabaja como Dj y productor, incluso ha hecho algún pinito como cantante, la música es lo suyo y ahora también lo de Carmen.

Aunque la parte que a ella le concierne tiene que ver más con la animación y con la comunicación, que es y siempre ha sido su vocación y la razón por la que estudió periodismo. Entre los dos han formado un divertido tándem que han convertido en una parte más del trabajo de ambos, lo han llamado 'Car & Car' jugando con las primeras silabas de sus nombres.

Comenzaron en una conocida sala de fiestas de Valencia y después han llevado su show a otras partes de España como por ejemplo Málaga. Han trabajado incluso en nochebuena y nochevieja y parece que su éxito es evidente. Él se encarga de la música y ella del micrófono, y de esa manera no se trata sólo de alguien que pone la música, es también alguien que ameniza la fiesta y hace que la noche o la tarde sean un plan más que ameno. Comenzó como algo divertido y fue creciendo hasta el punto en que en este momento tienen a alguien encargado de las contrataciones y se desplazan a cualquier tipo de fiesta o celebración para el que se requieran sus servicios.

Sin duda han formado una pareja perfecta a pesar de la diferencia de edad. Hace sólo unos meses acudían juntos al programa 'De viernes' y además de contar cómo se habían conocido, él explicaba que había encontrado en ella toda la energía y vitalidad con 50 años que no había encontrado en las chicas de 20. Y es que es cierto que Carmen es imparable, pues no es habitual ver a mujeres de su edad encargarse de sus tres hijos en el día a día, trabajar, y además continuar en la noche, ya no de fiesta, si no animando a los demás para que disfruten de la fiesta.

Cuando anunció su separación, Alcayde dijo que quería encontrarse a ella misma y poder ser quién eligiera en la vida, y está claro que lo ha logrado, pues sólo hay que escucharla hablar de la decisión que tomó sobre su vida actual para tener claro que es muy feliz con lo que hace y con el camino que le ha llevado a vivir el momento del que disfruta ahora, aunque lo haya dejado todo en pause hasta el fin de su aventura en 'Supervivientes', donde parece haberse aclimatado mejor que bien.

