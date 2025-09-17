El Príncipe Andrés la vuelve a liar: de risas y bromas en el funeral de la duquesa de Kent

El Príncipe Andrés sigue profundizando en su papel de 'apestado' dentro de la Corona británica y cada aparición pública suya es sinónimo de lío y barullo. Ahora ha sido un hecho tan luctuoso como el funeral de la duquesa de Kent el que le ha vuelto a poner en la picota al aparecer de risas y bromas en medio de un acto público marcado por la gravedad. Y, claro, las críticas han arreciado.

Hace tiempo que es público y notorio que el Rey Carlos III no soporta a su hermano y que lo quiere ver lejos de las dependencias reales, cosa que no ha conseguido a pesar de sus múltiples intentos. El monarca también pone especial celo por limitar al máximo sus apariciones públicas, pero a veces es inevitable su presencia. Y ahora la ha vuelto a liar.

Lo cierto es que no se esperaba al Príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent, pero apareció. Ocurrió el 16 de septiembre en la catedral de Westmister, en Londres, y el duque de York estuvo acompañado de otros miembros de la Familia Real, desde el Rey Carlos III a los Príncipes de Gales y hasta su exesposa Sarah Ferguson.

Las risas del Príncipe Andrés

La prensa británica ha rescatado ahora unas fotografías e imágenes en las que se ve al Príncipe Andrés salir del servicio religioso riéndose y bromeando con Sarah Ferguson. En otro momento, se le ve conversando con su sobrino, el Príncipe Guillermo, y soltando una carcajada mientras se aprecia cómo el Príncipe de Gales mantiene un talante tan serio como incómodo al comprobar atónito al incómodo momento.

El Príncipe Andrés renunció hacer años a ser un miembro activo de la realeza después de verse envuelto en el escándalo del 'caso Epstein'. Pero cada tanto sigue dando de qué hablar. Esto no le impide asistir a eventos de carácter privado, como era el funeral de la duquesa de Kent, y contó con un asiento en primera fila en la abadía de Westmister, a la derecha de su hermano y de los herederos a la corona.

De la sorpresa a la indignación

Causó una enorme sorpresa entre los congregados alrededor de la abadía contemplar cómo por allí aparecía el Príncipe Andrés con su caminar orgulloso. La última vez que el duque de York se dejó ver por un acto público fue el pasado mes de marzo con motivo de la misa de Pascua celebrada en Windsor. Según publicó 'The Mirror', el Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que continúan residiendo en el Royal Lodge de Windsor contra la opinión de Carlos III, fueron escoltados por un equipo policial hasta Londres.

El Príncipe Andrés entró al templo con semblante serio, pero una vez concluido el servicio religioso se relajó y llegaron las fotografías por lo que la prensa británica califica ahora de «momento improcedente» de alguien que ha regresado al primer plano de la actualidad con la publicación de una explosiva biografía del historiador Andrew Lownie y donde se perfila un retrato nada amable del hijo favorito de Isabel II.

«Guillermo -y otros miembros de la Firma- fueron fotografiados con expresiones más tristes fuera de la Catedral de Westminster tras el triste homenaje a la Duquesa de Kent, quien había fallecido rodeada de sus familiares», recordaba 'The Mirror'.