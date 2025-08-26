Muere a los 95 años Maurice Tempelsman, confidente y último amor de Jackie Kennedy

Maurice Templesman, el reconocido comerciante de diamantes y el último amor de Jackie Kennedy, falleció a los 95 años por complicaciones derivadas de una caída. La noticia ha sido confirmada por su hijo Leon en declaraciones con 'The New York Times', quien informó que su padre murió el pasado sábado en Manhattan.

Su partida marca el adiós de una de las última figuras que formaron parte del círculo íntimo de la exprimera dama de Estados Unidos, con quien compartió los años más discretos y también más difíciles de su vida.

La historia de amor entre Jackie y Maurice nació a principios de la década de 1980 y se prolongó hasta 1994, cuando la viuda de John F. Kennedy falleció víctima de un cáncer linfático. El empresario belga-estadounidense, quien era 23 años mayor que ella, fue mucho más que un compañero sentimental: se convirtió en su confidente, fortaleza y consejero financiero.

En 1993, cuando Jackeline fue diagnosticada con cáncer, Tempelsman trasladó su oficina a su apartamento ubicado en la Quinta Avenida para no separarse de ella. Además, Maurice fue también quien la acompañó a los hospitales durante su tratamiento y quien permaneció a su lado en sus momentos más críticos.

Cabe resaltar que, incluso tras el fallecimiento de Jackie, el empresario quiso mantener vivo su recuerdo, motivo por el cual mandó a fabricar una réplicaa exacta de su anillo de diamantes, al que llamó «anillo de natación». Además, fue él quien, a petición de John F. Kennedy Jr., elaboró una copia de aquel diamante para poder entregárselo a Carolyn Bessette como anillo de compromiso.

Maurice Tempelsman, magnat belgo-américain du diamant et compagnon de Jacqueline Kennedy Onassis,est décédé à 95 ans.Figure influente du commerce des diamants et proche des cercles politiques des USA et africains,il s’est éteint le 23 août 2025 à Manhattan des suites d’une chute. pic.twitter.com/Rdx8b9a5VG — LE TRANSNATIONAL (@Letransnational) August 25, 2025

El vínculo entre Jackie y Tempelsman no fue solo sentimental. El comerciante de diamantes también fue el asesor financiero de la exprimera dama, logrando cuadruplicar la herencia de 26 millones de dólares que Aristóteles Onassis le había dejado tras su muerte en 1975. Con sus conocimientos del mercado internacional de piedras preciosas, el empresario contribuyó a asegurar la estabilidad económica de la viuda de Kennedy.

Su relación, aunque nunca oficializada con un matrimonio, se vivió con naturalidad en la sociedad neoyorquina. Eran vistos juntos en cenas privadas, actos culturales y recepciones diplomáticas, y su discreción se convirtió en una de sus señas de identidad como pareja.

Sobre Maurice Tempelsman

Maurice Tempelsman nació en Amberes en 1929, en el seno de una familia judía dedicada al comercio de diamantes. En 1940, huyó junto a los suyos de la ocupación nazi y se instaló en Nueva York, donde con el tiempo forjó un imperio en la industria de las piedras preciosas.

A los pocos años, consiguió convencer al gobierno de Estados Unidos de la necesidad de adquirir diamantes industriales africanos y almacenarlos como material estratégico en caso de emergencias nacionales.

Durante las décadas siguientes, consolidó su presencia en el mercado africano, donde tejió relaciones con líderes de todo el espectro político, desde figuras autoritarias hasta defensores de la liberación.

Con su muerte, se cierra un capítulo de la historia íntima de la familia Kennedy y del círculo de amistades y afectos que rodearon a Jackie. El último gran amor de la exprimera dama descansa ya, dejando tras de sí un legado de discreción, éxito y lealtad.