Primera entrevista de Gigi Hadid y Bradley Cooper como pareja: «Vive el día a día»

Fue a primeros de mayo cuando la supermodelo Gigi Hadid y el actor Bradley Cooper oficializaron su relación al publicar un beso en sus redes sociales que se hizo viral de inmediato. Y ha sido ahora, siete meses después, cuando ambos han ... ofrecido su primera entrevista conjunta. Aunque esta no ha tenido nada de convencional. Eso sí, los dos han respondido como dos enamorados y han dejado perlitas.

Fue en octubre de 2023, hace ya más de dos años, cuando comenzaron los rumores sobre un posible romance entre Gigi Hadid y Bradley Cooper después de ser vistos cenando juntos en un lujoso restaurante de Nueva York, la ciudad favorita de los dos. Desde entonces, las apariciones públicas de la pareja se fueron haciendo más frecuentes, aunque los dos quisieron aplicar la máxima discreción posible. Así hasta llegar al beso viral antes referido.

Ahora ha llegado el momento de dar su primera entrevista conjunta como pareja, aunque no ha sido como normalmente suele hacerse. No han ido a un programa de televisión de máxima audiencia ni han sido portada de una revista con declaraciones y fotos exclusivas. Más que eso, han sido abordados en la calle por un influencer... y han respondido con toda amabilidad.

Cuestión de confianza

Efectivamente, Bradley Cooper y Gigi Hadid iban dando un paseo por las calles de Manhattan, discretos y a lo suyo, cuando fueron abordados por el influencer David Carmi, de 'Confidence Heist', a quien le gusta parar famosos (y no famosos) por la calle, hablar con ellos sobre qué les da confianza y luego subir el resultado a sus redes sociales. Tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram. Lo que sucede es suele preguntar con respeto y con preguntas bastante peculiares y alejadas de convencionalismos. Siempre pregunta a los entrevistados sobre qué les da seguridad.

Así que David Carmi se acercó a la modelo y al actor en las calles de Nueva York cuando la pareja iba a entrar en una tienda. Lo cierto es que Bradley Cooper pone al principio cara de pocos amigos, pero luego se relaja y sonríe. Es cuando el influencer les pregunta por eso mismo: qué les da seguridad. Gigi Hadid responde: «Encontrar la alegría». Y Bradley Cooper contesta: «Estar Vivo». A lo que el influencer exclamó un sonoro «¡guau!».

La supermodelo recibió a Carmi de lo más afectuosa y normal, sin molestarse lo más mínimo por verse abordada por el influencer mientras disfrutaba de su paseo con su novio. «He visto tus videos. ¿Cómo estás?», saluda a Carmi cuando lo ve. Entonces Bradley Cooper también sonríe.

El consejo de Gigi Hadid

Viendo que la pareja estaba de buen humor, Carmi decide proseguir con su curioso interrogatorio y lo siguiente fue: «Un consejo sobre seguridad para cualquiera que esté pasando por un mal momento y os dejaré ir». Gigi Hadid responde: «Vive el día a día».

La aparición de la glamurosa pareja en el vídeo que se ha hecho viral se produce unas semanas después de que se les viera a ambos asistiendo juntos al partido de los Philadelphia Eagles contra los Detroit Lions, de la NFL, el 16 de noviembre. Iban vestidos de verde para mostrar su apoyo al equipo local.

«Están pasando un buen momento. Ahora parece muy informal, pero ambos tienen hijos, carreras importantes, vidas ajetreadas y entienden cómo es la vida en estos círculos. Es adorable... y hay una atracción mutua», aseguró recientemente una fuente cercana a la pareja en la revista ‹People'.