El plan secreto de Giorgio Armani para repartir su herencia tras su muerte: «Llevo tiempo pensándolo»

La muerte de Giorgio Armani a los 91 años ha conmocionado al mundo de la moda. Tras haber marcado la industria con sus diseños, el artista demostró tener también buena mano para los negocios, puesto que tenía una fortuna estimada entorno a los 10.000 millones de euros. Un patrimonio que ahora, al fallecer sin descendencia, tendrá que repartirse de otra manera. Los medios italianos ya especulan con el futuro de esta ingente cantidad de dinero, y con cómo afectará a la conocida marca el cambio de dirección.

En una entrevista del pasado año, Giorgio Armani dejó claro que pretendía mantenerse al frente de la firma (de la que tenía el 99% del total) durante al menos unos tres años más y después dejarlo en manos de alguien de confianza. Aunque no quiso especificar, muchos especulaban que sería a su sobrina Silvana, la mayor de los hijos de sus hermanos, y a su pareja, Leo Dell'Orco, el que ha sido su mano derecha desde hace casi cincuenta años, cuando entró a trabajar para la firma en 1977.

Pero el reparto no se hará de forma aleatoria. Giorgio Armani ya había aclarado hace tiempo que había un plan en marcha para la sucesión, aunque nunca quiso desvelar los detalles. «Llevo tiempo pensándolo, porque quiero que el fruto de tanto trabajo -esta empresa a la que he dedicado toda mi vida y toda mi energía- perdure durante mucho tiempo, incluso sin mí», comentaba en el libro 'Per Amore', que publicó en 2022.

«He preparado el plan de sucesión con mi habitual pragmatismo programático y mi gran discreción, pero no lo revelaré ahora, porque todavía estoy aquí», añadía. Y no solo ha dejado claro, en unos estatus aprobados en 2016, el reparto de las acciones y las remuneraciones correspondientes, también un camino de acción para nuevas inversiones. Pero a la hora de definir el futuro líder de la compañía todo es secretismo. En 'El Mundo' aseguró que el único que conocía el contenido total de su plan de sucesión era el notario de su testamento.

Su intención así es proteger su legado, y confía en que una serie de personas de confianza que le han acompañado en los últimos años llevan a cabo esa tarea. Actualmente, la familia viva de Giorgio Armani consiste actualmente en una hermana de 86 años, Rosanna, y tres sobrinos. Andrea Camerana (de 55) es hijo de esta hermana que aún vive, y luego están Silvana, de 69, y Roberta, de 54, que son hijas de su hermano Sergio, que falleció hace años.

Giorgio Armani durante un desfile en 2023 GTRES

Los tres sobrinos son ya parte de la Junta Directiva, por lo que conocen los entresijos de la compañía. Pero de cara a la continuación de la marca, todos apuntan ahora a Leo (73 años), sobre todo después de en los pasados desfiles de junio, debido a la indisposición de Giorgio Armani, Dell'Orco acudiera solo a los últimos días de la Semana de la Moda de Milán. «Era justo salir con Leo, que desde hace tantos años me ayuda con las colecciones masculinas. Es mi colaborador y es muy bueno, igual que mi sobrina Silvana con la colección femenina. Estoy preparando mi futuro con las personas que tengo ahora a mi lado», había admitido en 2021 el diseñador cuando sacó a su pareja al terminar el desfile masculino. Desde 2019, el famoso colaborador es también presidente del equipo de baloncesto Pallacanestro Olimpia Milano, que pertenece al gigante de la moda desde 2008. Es uno de los más laureados de Europa, por lo que está asegurada también su fortuna.

Porque no es solo Armani, las riquezas del Rey Giorgio, como le llaman en Italia, también van más allá de la firma. Como, por ejemplo, con el patrimonio inmobiliario de lujo que amasaba por todo el mundo. Además del palacete milanés en el que vivía, sus propiedades en París y Saint Tropez (Francia) o Saint Moritz (Suiza), así como su yate Main, de 65 metros de eslora y valorada en 60 millones de euros, agrandaban aún más su cartera.

