Paris Jackson desvela que el consumo de drogas le dejó el tabique nasal perforado

Paris Jackson tiene solo 27 años y, tal y como desveló a principios de año, lleva cinco años sobria. Sin embargo, los años en los que consumía le han dejado una marca que difícilmente podrá olvidar. Así lo ha desvelado ella misma en ... un directo en sus redes sociales, donde se ha mostrado natural y tranquila al explicar el problema respiratorio que tiene todavía a día de hoy a causa de las drogas.

En un vídeo que sus fans han replicado ella explica que cuando respira tiene «un silbido» bastante fuerte que, cuando está en el estudio grabando su música, puede resultar molesto. Pero, ni corta ni perezosa, Paris Jacksonse atreve además a enseñarlo, sacando la linterna de su móvil y mostrando que tiene el tabique de la nariz agujereado. «Es de lo que creéis que es, no toméis drogas, chicos», ha comentado con sentido del humor.

Paris Jackson enseña su tabique perforado REDES SOCIALES

Sustancias como la cocaína provocan vasoconstricción severa, haciendo que no llegue sangre a la mucosa del tabique y esta termine perforándose. En algunos casos llega incluso a afectar al paladar, aunque en el caso de Paris Jackson no llegó a ese punto. La hija de Michael Jackson admite que lleva así desde que tiene 20 años, aproximadamente, aunque no especifica cuándo empezó a consumir para tener este efecto a una edad tan pronta.

Incluso aunque le perjudica a la hora de trabajar en su carrera musical, y aunque admite que en ocasiones se aprecia incluso para las personas que no lo saben, no quiere operarse. Y el motivo por el que no quiere pasar por quirófano tiene que ver también con su pasada adicción a las sustancias. Admite en el vídeo que después de cinco años de sobriedad tiene miedo de que la medicación que te mandan para este tipo de procedimientos dé lugar a una recaída.

Así anunció su sobriedad

A pesar de que Paris Jackson no ha hablado mucho sobre los años en los que consumía, a principios de año se sinceraba por primera vez diciendo: «Decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas araña la superficie. Porque estoy sobria puedo hoy sonreír, hacer música, experimentar la alegría de querer a mis perros y mi gato, puedo sentir el dolor de corazón en toda su gloria. Puedo sufrir, reír, bailar, confiar. Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue ocurriendo esté sobria o no, pero hoy puedo estar presente».

Un mensaje lleno de vulnerabilidad por el que recibió el apoyo de todos sus amistades, familiares y fans. En una entrevista con la revista 'Elle' admite que ha dejado la nicotina y la cafeína, sus «últimos vicios», tras un año lleno de cambios en donde, además de dar a conocer su sobriedad, también rompió su relación con el productor musical con el que se había prometido el pasado año. Todo mientras trabaja en su próximo disco y se deja ver en las semanas de la moda de medio mundo con marcas como la española Desigual.