Los Reyes Máxima y Guillermo de Países Bajos, cazados de incógnito bailando en un concierto de Lady Gaga

El vídeo se ha hecho viral en cuanto ha comenzado a circular en las redes sociales

En las imágenes, se ve a los monarcas disfrutando al máximo al ritmo de 'Bad Romance'

Máxima y Guillermo de Países Bajos, en una imagen reciente.
Máxima y Guillermo de Países Bajos, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

¿Unos royals actuando como dos personas 'normales'? Esto es lo que se ha hecho viral ahora al descubrir en un vídeo a los Reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo, dándolo todo en un concierto de Lady Gaga al ... ritmo de su célebre canción 'Bad Romance'. Unas imágenes que han corrido como la pólvora.

