Los Reyes Máxima y Guillermo de Países Bajos, cazados de incógnito bailando en un concierto de Lady Gaga

¿Unos royals actuando como dos personas 'normales'? Esto es lo que se ha hecho viral ahora al descubrir en un vídeo a los Reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo, dándolo todo en un concierto de Lady Gaga al ... ritmo de su célebre canción 'Bad Romance'. Unas imágenes que han corrido como la pólvora.

Resulta que los monarcas de Países Bajos acudieron a la zona VIP, como no podía ser de otra manera, y allí se comportaron un poco fuera de protocolos. Se les vio como dos seguidores más de una artista tan estelar como Lady Gaga y allí disfrutaron a tope de una noche de buena música.

El concierto se integraba en el marco de la monumental y multitudinaria gira Mayhem Ball y se celebró en el Ziggo Dome, que estaba totalmente abarrotado. No muchos asistentes se dieron cuenta al principio de que los Reyes de Holanda bailaban en una de las gradas, pues estaban de incógnito y disfrutando del plan nocturno de carácter privado.

Sin protocolo

Pero hubo un momento en el que un grupo se percató y a partir de ahí muchas miradas se volvieron hacia ellos, pues no es muy habitual ver a unos reyes como los de Países Bajos rompiéndose cualquier regla de protocolo y actuando como dos fans más de una artista como Lady Gaga.

Las imágenes de Máxima y Guillermo de Países Bajos bailando han corrido como la pólvora a través de las redes sociales y lo primero que se ha podido ver es que los dos son grandes entusiastas de Lady Gaga, al igual que eran los 17.000 seguidores que la artista estadounidense congregó en un recinto con todo vendido. La pareja real acudió al concierto con una vestimenta de lo más casual y Máxima llevaba un cómodo vestido negro sin mangas, mientras Guillermo lucía un atuendo clásico de camisa y chaqueta.

Un vídeo viral

En el vídeo se les ve en una actitud muy desinhibida, ambos de pie al tiempo que lo dan todo en uno de los momentos álgidos de la noche con el público eufórico. La publicación ha recibido un enorme número de comentarios, todos ellos de admiración. «Creo que todos olvidamos que en su juventud también le encantaban las fiestas, quizá incluso demasiado. Nuestro rey simplemente tiene mucho espíritu», recuerda uno. «Máxima quería demostrar quién es la verdadera reina», decía otro internauta. «¡Oro puro!», lo calificaba otro. Y uno más hacía un buen resumen al proclamar que «son como tú y como yo».

No es ningún secreto que Máxima de Países Bajos no es una monarca convencional y que tiene cierto gusto por saltarse ciertos protocolos que la hacen muy cercana –y valorada- por sus súbditos. Y disfruta especialmente con los conciertos. Ya se la vio disfrutando de un espectáculo de Ladies of Soul, un grupo holandés formado por mujeres.