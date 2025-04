Olivia Wilde se mofa de Katy Perry y su viaje a la luna: «Mil millones de dólares compraron buenos memes»

La expedición a la luna del grupo de mujeres encabezado por Katy Perry está dando para mucho debate y la última celebridad en entrar ha sido la actriz y directora Olivia Wilde, quien no ha dudado en publicar un mensaje en el que se mofa de la cantante y de la tripulación del Blue Origin, con memes incluidos.

No pareció muy impresionada Olivia Wilde con la aventura espacial de Katy Perry y sus amigas y compartió un meme de la tripulación en su última historia de Instagram. La publicación fue compartida inicialmente por la cuenta @betches, que incluía una serie de memes burlándose de Blue Origin.

El mensaje que Wilde compartió incluía una foto de Katy Perry saliendo de la nave espacial a su regreso de la órbita y otra foto de ella besando el suelo. El texto del meme decía: «Bajando de un vuelo comercial en 2025». Y añadía: «Supongo que mil millones de dólares compraron buenos memes».

Un momento singular como poco

Katy Perry fue una de las seis mujeres que se lanzaron al espacio en un cohete de Blue Origin. La cantante estuvo acompañada por la presentadora de CBS Mornings Gayle King, la excientífica espacial de la NASA Aisha Bowe, la cineasta Kerianne Flynn, la activista por los derechos civiles Amanda Nguyen y la prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez.

En su viaje por el cosmos se vivieron momentos singulares, como cuando, para sorpresa de nadie, Katy Perry quiso deleitar a sus compañeras de viaje con una canción. En lugar de optar por uno de sus éxitos, estiró el cuello y cantó el clásico 'What a Wonderful World', un momento calificado como «cumbre» por Gayle King.

«Le hemos pedido que cante todo el tiempo, y no ha querido», dijo la presentadora al regresar a la Tierra durante la transmisión en directo de la llegada. «Todos decían: 'Canta Roar, Firework... Y ella decía: 'No se trata de mí. Quería hablar del mundo'», ha relatado sin rubor sobre ese momento.

Olivia Wilde no ha sido la única celebridad que se ha pronunciado en contra de la misión. A principios de este mes, la actriz y modelo Olivia Munn también cuestionó la oportunidad del viaje. «Sé que probablemente no sea lo más guay, pero hay muchas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo», dijo durante su aparición en ‹Today with Jenna and Friends' a principios de este mes. «¿Qué van a hacer en el espacio? ¿Qué hacen ahí arriba?», se preguntó.

Muchas críticas

Olivia Munn quiso profundizar en su postura señalando que los viajes espaciales son costosos y que la persona promedio «ni siquiera puede permitirse comprar huevos» en este momento. «¿Cuál es el foco? ¿Es histórico que se vayan de viaje? Creo que es un poco egocéntrico. La exploración espacial fue para ampliar nuestro conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allá arriba que nos haya ayudado a vivir mejor aquí?», cuestionó.

Pero para el grupo de mujeres que pagaron su caro billete a la luna, las críticas están fuera de lugar y defienden su expedición espacial. Gayle King declaró a 'People' el lunes que «cualquiera que lo critique no entiende realmente lo que está pasando aquí». «Todos podemos hablar de la respuesta que estamos recibiendo de mujeres jóvenes y de niñas sobre lo que esto representa», añadió.

Por su parte, la prometida de Jeff Bezos compartió que quiere mostrar a quienes se oponen a la iniciativa cómo es ser miembro del equipo de Blue Origin. «Me encantaría que vinieran a Blue Origin y vieran a los miles de empleados que no solo trabajan aquí, sino que se entregan en cuerpo y alma a este vehículo», dijo. «Aman su trabajo y la misión, y es muy importante para ellos. Así que cuando escuchamos comentarios como estos, simplemente les digo: 'Confíen en mí. Acompáñenme. Les mostraré de qué se trata esto, y es realmente revelador'», sentenció.