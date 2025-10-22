Isabel Preysler: «Publico las cartas de Mario Vargas Llosa para demostrar que era feliz conmigo»

Isabel Preysler ha causado un enorme revuelo este miércoles en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Presentaba ante un centenar de medios su libro, 'Mi verdadera historia', en donde ha querido dejar claros detalles de su vida que otras personas han contado tantas ... veces. A su lado, dejando claro su apoyo incondicional, Tamara Falcó, que también tiene sus capítulos. Madre e hija han posado ante la prensa y han respondido a las preguntas con la tranquilidad y elegancia que las caracteriza, aunque sin dar demasiados detalles en ese idioma casi en susurros que habla la conocida como 'reina de corazones' lleno de frases vagas y respuestas poco específicas.

El responsable de Espasa, la editorial que ha publicado el libro de Isabel Presyler, ha destacado la profesionalidad y rigor durante dos años de trabajo para dar lugar a este proyecto. También la generosidad de la 'socialite', no solo por haber contado su historia sino por haber abierto las puertas de su casa y haber compartido detalles tan íntimos como fotografías familiares o cartas de sus grandes amores.

Precisamente las cartas que ha compartido Isabel son uno de los puntos de mayor interés del libro. Al final de su relato, la madre de Tamara Falcó se adentra en el último romance que ha vivido -por el momento-, el que compartió con Mario Vargas Llosa. Estuvieron casi ocho años juntos y pusieron fin a su relación en diciembre de 2022, según cuenta ella por una escena de celos por la que el escritor se fue de casa de Isabel sin llevarse sus cosas. Menos de tres años después, el autor peruano fallecía en Lima, rodeado de su familia.

Durante la rueda de prensa le han preguntado si había esperado para contar estos detalles que recuerda una vez él no pudiera responder. Algo que Isabel ha desmentido con vehemencia: «Él se murió mientras yo terminaba el libro. Yo creo que lo terminé antes de que se muriese». Y lo hace sin ningún miedo a represalias, sin pensar en cuál puede ser la reacción de su entorno, que según ella no le hubiera dejado despedirse de Mario incluso si ella lo hubiera querido así. Ante la posibilidad de que la familia del conocido autor nacionalizado español le ponga una demanda por publicar las comunicaciones entre ellos, la 'reina de corazones' responde: «Las cartas son mías y puedo publicarlas».

Isabel Preysler, a su llegada al evento EP

«Él era feliz y yo también lo era»

Isabel ha querido dejar claro cuál ha sido el motivo real por el que ha decidido contar tantos detalles de esta historia de amor, que pasa por hablar de cómo se conocieron, de cuando se mudó a su casa de Puerta de Hierro, del dinero que pagaba o dejaba de pagar por vivir allí, o de su ingreso hospitalario. También habla de los celos, que admite que han formado parte de todas sus relaciones: «Tras una escena de celos infundados, después de pasar varios días sin saber nada de él y a pesar de que, cuarenta y ocho horas antes, el sábado 10 de diciembre, me hiciera llegar las galeradas, que conservo, de su última novela titulada entonces '¿Un champancito, hermanito?' (que posteriormente cambió por 'Le dedico mi silencio')», recuerda en el libro.

«Su entorno ha dicho que él no era feliz, entonces yo quería demostrar que eso no era verdad, que él era feliz y yo también lo era. Publiqué las cartas para que se demostrara que era feliz», ha explicado este miércoles la protagonista. Su idea, tal y como refleja en el libro, es que «el lector saque sus propias conclusiones».