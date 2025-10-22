Suscribete a
Isabel Preysler: «Publico las cartas de Mario Vargas Llosa para demostrar que era feliz conmigo»

La conocida como 'reina de corazones' publica 'Mi verdadera historia' donde cuenta detalles de sus grandes romances

Las fascinantes memorias de Isabel Preysler, mujer de las canciones de Julio Iglesias, gran amor del 'superministro' y destinataria de las cartas de un Nobel

Isabel Preysler, durante la rueda de prensa
Isabel Preysler, durante la rueda de prensa EP
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Isabel Preysler ha causado un enorme revuelo este miércoles en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Presentaba ante un centenar de medios su libro, 'Mi verdadera historia', en donde ha querido dejar claros detalles de su vida que otras personas han contado tantas ... veces. A su lado, dejando claro su apoyo incondicional, Tamara Falcó, que también tiene sus capítulos. Madre e hija han posado ante la prensa y han respondido a las preguntas con la tranquilidad y elegancia que las caracteriza, aunque sin dar demasiados detalles en ese idioma casi en susurros que habla la conocida como 'reina de corazones' lleno de frases vagas y respuestas poco específicas.

