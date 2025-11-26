El dueño de Miss Universo, imputado por tráfico de drogas y armas

El certamen Miss Universo vuelve a protagonizar un escándalo este miércoles, porque la Fiscalía General ha imputado al dueño del concurso, el empresario Raúl Rocha Cantú. Le acusan de presunto tráfico de drogas y armas, así como también por contrabando de combustible.

La ... acusación se conoce después de que la semana pasada la mexicana Fátima Bosch resultara elegida como ganadora de 'Miss Universo'. Bosch es originaria del estado de Tabasco, corazón político del movimiento que actualmente gobierna el país ya que allí inició su trayectoria el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La familia de la ganadora tiene negocios, según ha informado la prensa mexicana, con la empresa petrolera estatal, Pemex.

El escándalo comenzó antes de la final del certamen y fue expuesto por uno de los jueces, el músico libanés Omar Harfouch quien señaló que el resultado estaba amañado porque así se lo había sugerido uno de los propietarios del concurso, el mexicano Rocha Cantú. Tras la denuncia se han hecho públicas otras similares, de jueces y participantes del certamen que tuvo sede en Bangkok.

En paralelo, Rodrigo Goytortúa, que fue el director ejecutivo del Concurso Miss Universo cuando Rocha adquirió 50% de las acciones al grupo tailandés JNK, acusó a Bernardo Bosch, padre de Fátima, de haber pagado a Rocha 50 millones de dólares para que su hija ganara el concurso. No aportó ninguna prueba, pero la prensa mexicana señaló los negocios de Bosch con la petrolera Pemex.

El escándalo ganó impulso este miércoles cuando Rocha Cantú fue señalado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

Existen registros fotográficos y audiovisuales de la buena relación entre Rocha Cantú y el expresidente López Obrador. También han sido públicos los elogios de Fátima Bosch a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien felicitó a la concursante por su triunfo en Tailandia.

Rocha Cantú es cónsul honorario de Guatemala

Desde el 2022, Rocha Cantú es cónsul honorario de Guatemala en México. La investigación en su contra comenzó el 29 de noviembre de 2024 con una denuncia anónima presentada en la Fiscalía donde se detallaban nombres de cómplices y nexos con el dueño del certamen. El anónimo señalaba que este grupo se dedicaba además a traficar armas desde Guatemala y venderlas al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.

Yazmín Mayoral Marín, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, pidió la orden de captura el pasado 6 de agosto a un juez federal de Almoloya de Juárez, por el delito de delincuencia organizada. Por su parte, Fátima Bosch se defendió esta semana de las acusaciones de fraude. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Bosch compartió algunas capturas de pantalla con los ataques dirigidos hacia ella, muchos de ellos con acusaciones de fraude.

«¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce», se preguntaba. «Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques», añadía. Al mismo tiempo que Bosch, de 25 años, se defendía se multiplicaron señalamientos de otras concursantes, como la representante de Palestina o la de Francia, de hecho, la revista 'París Match' ha informado de que el país galo podría considerar retirarse del concurso.