Tailandia ordena el arresto de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

Anne Jakapong Jakrajutatip también está acusada de ocultación de información

Miss Universo llega a su gala final ensombrecida por un supuesto fraude, peleas con la dirección y una miss accidentada

Anne Jakapong Jakrajutatip
Anne Jakapong Jakrajutatip rrss
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios y copropietaria del certamen Miss Universo por presunto fraude de casi un millón de dólares, informó un funcionario judicial el miércoles.

Un cirujano plástico acusa a Jakapong Jakrajutatip ... , también conocida como Anne Jakrajutatip, de presunto fraude y ocultación de información.

