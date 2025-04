Malas noticias para Lucas, de Andy y Lucas, obligado a aplazar su operación de nariz

Lucas González, del dúo Andy y Lucas, vuelve a enfrentarse a una mala noticia. Según publica '¡Hola!', tras una revisión médica ha conocido que la operación que está esperando para reconstruirse la nariz este mes de abril tendrá que posponerse. Tras la intervención anterior, que terminó por desfigurarle el tabique nasal debido a que no respetó las instrucciones que le mandaron, tenía que dejar que la piel terminara de curar.

Sin embargo, esa espera no ha dado los frutos esperados. «No son buenas noticias, no ha sanado», recoge el mencionado medio de palabras de María José, mánager y pareja de Lucas. Pero este revés, que le obligará a seguir con la nariz como la tiene actualmente hasta octubre (al menos), no le impedirá seguir adelante con su gira. El tour 'Nuestros últimos acordes', en los que Andy y él se despiden de la música tras veinte años de carrera, no cambiará sus fechas. Su próximo concierto será el 3 de mayo en España, antes de poner rumbo a Latinoamérica.

Pero Lucas mantiene el ánimo, incluso después de la muerte inesperada de su hermano Pedro. Solo dos días después del fallecimiento, el artista encontraba las fuerzas para subirse al escenario en Pamplona. Este pasado fin de semana el cantante ha estado con su mujer y con sus hijos, Álvaro, Triana y Lucas, en el Bernabéu disfrutando de un partido del Real Madrid.

¿Qué le pasó a Lucas en la nariz?

Aunque en un primer momento Lucas no quiso admitir lo ocurrido, las redes sociales rápidamente vieron su cambio de imagen. El artista aseguró que se trataba de un cambio de hábitos, se lo dijo incluso a Ana Rosa Quintana. Pero a medida que pasaban los días la mentira era más difícil de mantener. Más adelante desveló que se había sometido a una rinoplastia y que los cambios principales en su nariz se debían a complicaciones del postoperatorio.

«Es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Ha sido muy difícil de gestionarlo. Cuando salió la noticia una semana antes había pasado una Dana en Valencia y me sentí culpable porque habían fallecido muchas personas y se estaba hablando más de mi nariz. Me avergonzaba. Mis hijos van al colegio y les dicen cosas de mi nariz», comentaba, visiblemente avergonzado.

Según explicó todo había ocurrido por una «cosa estética» que se había hecho en la nariz. El resultado final, que es ahora muy llamativo, fue «totalmente culpa» suya. «No hacía caso a los médicos, me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba», admitía ante Pablo Motos.