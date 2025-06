Lola Lolita, tras perder miles de seguidores por su polémica: «Vivimos en una sociedad que es un cuadro»

Lola Lolita (23 años), una de las influencers más seguidas de España, ha tenido que salir a defenderse públicamente para dar explicaciones tras la oleada de críticas recibidas por su aparición junto a la también influencer Leto en la serie '21 Días Entre Millonarios' de Nil Ojeda. Por su participación, el youtuber les ofrecía a las dos creadoras de contenido dividirse el pago y obtener un lujoso regalo, una decisión que no recibió de buen grado Lola Lolita: «¿Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto? (...) Soy materialista (...). Ahora quiero un Louis Vuitton y un pañuelo», le exigía a Nil Ojeda en el vídeo publicado y ante la perpleja mirada de su compañera Leto.

Unas imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde acusaron a la influencer de «clasista, egocéntrica y materialista». Una polémica que creció hasta tan punto que la propia protagonista se vio obligada a grabar un vídeo para aclarar la situación, contar su versión y defenderse de las críticas: «A raíz del vídeo de Nil se ha generado una polémica tremenda en torno a mí. Estoy muy mal», comienza diciendo. «Siendo sincera, creo que por las formas y la actitud entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo», comentó. «No tiene absolutamente nada que ver conmigo», añadió asegurando que estaba interpretando 'un personaje'.

Unas justificaciones que no han terminado de convencer a los usuarios que no han dudado en dejar de seguir a la influencer, perdiendo así miles de seguidores en la red social. Una situación que ha superado completamente a Lola Lolita, aunque ahora intenta seguir adelante. «Yo voy a seguir con mi vida, mirando hacia adelante, hacia el futuro. Sé que la gente que me conoce de verdad sabe perfectamente cómo soy y nunca he fingido nada durante estos diez años», comienza diciendo. «De todo se aprende. Es una cagada garrafal y me llevo una lección muy importante», comienza diciendo. «No voy a seguir estando mal, no voy a darle ese gusto a la gente que me tiene tantas ganas porque llevo ya mucho tiempo llorando», ha confesado en Instagram.

En otro vídeo publicado en Tik Tok la pasada madrugada, la joven aseguraba que no estaba pasando por su mejor momento pero que «machacarse a uno mismo es de lo peor» y mostraba sus ojos visiblemente hinchados por haber llorado. «Se me está haciendo bastante duro. No le deseo a nadie que le tiren odio y maldad. No me lo esperaba tan fuerte» y decía que ojalá esa gente que la ha criticado durante estos días «se uniesen para cosas que realmente tienen importancia, como han hecho conmigo». Tras esto hacía una dura reflexión: «Vivimos en una sociedad que es un cuadro y no tiene ningún tipo de sentido y para lo verdaderamente importante 'ni mú'», asegurando que a ella no le gusta «meterme en polémicas en las que pueda hacer daño a alguien».