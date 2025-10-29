Lily Allen sube la apuesta del 'shakirazo' y cuenta los detalles más escabrosos de su ruptura con David Harbour

Se llama 'West End Girl' y, aunque todos esperaban alguna que otra canción sobre su ruptura tras cuatro años de matrimonio, pocos podían imaginar el resultado final. Canción a canción, Lily Allen (40 años) ha decidido relatar a sus seguidores cómo se fue rompiendo ... su matrimonio con David Harbour (50) debido a la infidelidad del actor de 'Stranger Things'. Y no se corta lo más mínimo a la hora de hablar de sus inseguridades, de cómo aceptó tener una relación abierta, de cómo se enteró de que su marido tenía una amante o, incluso, de su etapa en una app de citas.

La historia empieza con la primera canción, que da nombre al disco, y que cuenta cómo se mudaron a Nueva York a vivir en la casa de sus sueños que ella nunca podría permitirse. Y cómo todo cambió cuando a ella le ofrecieron el papel protagónico en un musical en Londres -concretamente '2:22 - A Ghost Story', que fue un éxito- y David Harbour cuestionó que se lo hubieran dado sin hacer un casting. Una vez llega a la capital británica, estando en un hotel sola reproduce su lado de una llamada de teléfono. En esta conversación admite que lo que le dice la otra persona no le termina de gustar pero dice: «Si es lo que necesitas hacer... supongo».

Es esa llamada la que parece marcar el comienzo de su relación no monógama. «¿Cómo va a funcionar?», comenta, «¿dónde...?», insiste. 'West End Girl' marca el tono del álbum y lo que parece el primer acto de un musical en el que el desenlace es el inevitable divorcio. En febrero de este mismo año Lily Allen y David Harbour se separaron, aunque todavía no han firmado el final definitivo de su matrimonio.

La siguiente canción, 'Ruminating', continúa situando al oyente en cómo abrieron su relación porque el actor así lo quería, mientras que ella no supo qué decir. Lily no puede dormir dándole vueltas a su marido, David Harbour, con otra mujer. «No puedo quitarme de la cabeza la imagen de ella desnuda encima de ti», confiesa. «Rumiando las cosas que dijiste, ¿por qué no puedes esperar a que vuelva a casa? Esta conversación es demasiado importante como para una llamada de teléfono», canta. Y la estocada del tema llega de esta manera: «Entonces me dijiste esta frase tan crucial: 'Si tiene que pasar, bebé, ¿quieres saberlo?'».

Estoy escuchando el nuevo de Lily Allen y OUCH… Los ‘álbumes de ruptura’ ganan un nuevo e importante contendiente. No querría ser David Harbour en este momento. El disco es una exposición bastante cruda y honesta de su relación. Después de esto no podré verle igual. pic.twitter.com/7jZLAAuzYO — Gonzalo Hdez 🐢 (@gonripley) October 24, 2025

En la tercera, 'Sleepwalking', admite que «no hay romance» desde que se casaron y que no tenían relaciones sexuales desde hacía tiempo. Y en 'Tennis', la que le sigue, admite que le miró los mensajes al sentir que él le estaba escondiendo la pantalla del móvil. «Y ahora me arrepiento. No puedo quitarme de la cabeza cómo has estado jugando al tenis, si solo fuera sexo no estaría celosa pero conmigo no juegas. ¿Y quién es Madeline?», expresa con una melodía que recuerda al comienzo de su carrera musical. En ese mismo tema desvela el primer encontronazo, porque le admite a su marido lo que ha hecho y él le echa la culpa. «Has roto las reglas, intenté adaptarme pero me tomaste por una estúpida», canta.

Una vez dicho el nombre de la mujer, que se entiende que es un pseudónimo como el que Beyoncé utilizó en 'Sorry' al cantar «Becky la del buen pelo», da un paso más allá y le dedica un tema entero. En 'Madeline' cuenta su conversación con esta persona, a quien le pregunta directamente qué clase de relación tiene con su marido. Y es aquí donde marca los límites de su relación: tenía que ser discreto, no obvio. Tenía que haber un pago. Tenía que ser con gente que no conocieran. «Pero tú no eres una persona que no conozcamos», revela.

This note is so sinister in hindsight after listening to West End Girl. David Harbour could not stand that is wife might find success as an actress. He must have crashed out when she was nominated for an Olivier Award - equivalent to his Tony nomination. pic.twitter.com/8nTol9YwiV — Decade Scrolling (@DecadeScrolling) October 23, 2025

Es entonces cuando pone voz a la respuesta de esta mujer, que le dice que solo es sexo, que David Harbour siempre habla de Lily con «el mayor respeto». Sin embargo, la cantante no está convencida y dice: «No me termino de creer que no te follara en nuestra casa. ¿Alguna vez habláis de mí? ¿Te ha dicho que no me quiere? Apuesto a que te dice que te quiere. Me he hecho vieja, me he puesto fea. No me creería nada que salga de su boca». Son estas inseguridades las que explora en la siguiente canción, 'Relapse', en donde admite que se replanteó volver a beber, a pesar de haber superado cinco años de sobriedad. Y le culpa a él de llevarla a tal extremo.

Pero si alguien pensaba, leyendo estas líneas, que lo peor del disco había pasado es porque aún no habíamos hablado de 'Pussy Palace'. En esta canción cuenta que lleva a algunas cosas al apartamento que David Harbour tiene en el West Village de Nueva York. Según entra por la puerta todo cambia: «Es entonces cuando me di cuenta, algo no encaja, no sabía que esto era tu picadero, pensé que era tu piso de soltero. ¿Así que eres un adicto al sexo? Vaya golpe bajo». Y no contenta con eso, da algunos detalles y cuenta que encontró una caja de zapatos llena de cartas de «mujeres con el corazón roto que deseaban que hubieras sido mejor». También una bolsa con juguetes sexuales y lubricante, además de «cientos» de condones.

En '4chan Stan' dice que encontró un recibo de un bolso que le compró a su amante, desvelando así que no era solo sexo. Se pregunta si se iban de viaje juntos, y si no quiere admitir el nombre de esta mujer porque es famosa. «¿Qué es lo que te da tanto miedo? ¿Crees que voy a contactar con ella y decirle por qué? Nos vamos a divorciar, es un matrimonio de conveniencia y es a ella a quien adoras. Creo que estás hundiéndote protegiendo una mentira y no quieres que ella piense que estás siendo infiel a tu mujer», canta.

El disco de Lily Allen crece y crece con las escuchas. La carta de una ruptura y la profunda decepción que supone haber estado casada con un absoluto desconocido. Cuando los proyectos están llenos de verdad, suenan así. pic.twitter.com/6hD0ajV8U0 — Gonza Gallego (@gonzagallego_) October 25, 2025

En las siguientes canciones, Lily admite que había 'comprado' el sueño de ser una 'nonmonogamummy', es decir, una madre no monógama, pero que ella no tenía relaciones con nadie más. Así que se abre Tinder, algo que también explora en 'Dallas Major', en donde admite que se siente insegura por tener casi 40 años, dos hijas adolescentes y un matrimonio que se deshace. «Odio este sitio», confiesa, haciendo referencia a la app o, de manera más metafórica, a su posición sentimental en una relación abierta.

El final del disco es más abstracto, aunque en 'Let You W/In' responde a la pregunta de por qué ha decidido contar sus tragedias en este disco. «¿Por qué debería dejarte ganar? No voy a absorber tus vergüenzas. Fuiste tú quien me hizo vivir esto», expresa. «Puedo irme con mi dignidad si cuento la verdad en vez de mentir a mis hijas y decirles que el final fue mutuo. Yo cargaré con todo el dolor que estoy cansada de cargar, sufriendo tus pecados», finaliza.