Lily Allen sube la apuesta del 'shakirazo' y cuenta los detalles más escabrosos de su ruptura con David Harbour

Canción a canción, la cantante británica relata cómo se dio cuenta de las infidelidades del actor de 'Stranger Things'

Lily Allen y David Harbour
Lily Allen y David Harbour GTRES
Marina Ortiz Cortés

Se llama 'West End Girl' y, aunque todos esperaban alguna que otra canción sobre su ruptura tras cuatro años de matrimonio, pocos podían imaginar el resultado final. Canción a canción, Lily Allen (40 años) ha decidido relatar a sus seguidores cómo se fue rompiendo ... su matrimonio con David Harbour (50) debido a la infidelidad del actor de 'Stranger Things'. Y no se corta lo más mínimo a la hora de hablar de sus inseguridades, de cómo aceptó tener una relación abierta, de cómo se enteró de que su marido tenía una amante o, incluso, de su etapa en una app de citas.

