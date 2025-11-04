Julio Iglesias, único artista en la lista Forbes de los más ricos de España: este es su patrimonio y su puesto

La revista Forbes ha vuelto a lanzar un año más la lista de 'Los 100 españoles más ricos 2025', entre las que se reconoce a las grandes fortunas de nuestro país. Sin sorpresas, el fundador del grupo Inditex, Amancio Ortega, vuelve a ... encabezar este ranking de nuevo a pesar de la caída en bolsa del grupo de moda de más de 8%, que le deja con un patrimonio estimado de 109.900 millones.

Le vuelve a seguir su hija, Sandra Ortega, la mujer más rica de España, con un patrimonio de 10.000 millones, gracias a su participación del 7% en la compañía textil. Al igual que su padre, la primogénita del creador de Zara también ha visto mermada su fortuna en el último año en casi 400 millones, aunque esto no ha afectado a su posición en el ranking anual.

No son estos los únicos grandes y reconocidos nombres del panorama comercial que se encabezan esta lista de las personas más ricas de nuestro país. El top 5 de Forbes lo cierran otros tres grandes empresarios españoles, cuyos patrimonios no han dejado de crecer exponencialmente en los últimos años. Es el caso de Rafael del Pino (Ferrovial), que continúa en la tercera posición con 8.000 millones de euros, seguido de Juan Roig (Mercadona), con 7.900 millones de euros, que ha visto cómo su fortuna ha aumentado en 2.100 millones en el último año.

El que se cae de esta lista respecto al pasado año es Isak Andic, el fallecido fundador de Mango, al que reemplaza Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y principal accionista del Real Club Deportivo de La Coruña, con un caudal que se ha revalorizado en más de 2.000 millones, hasta los 6.200.

Entre los integrantes de esta lista, que suelen repetirse año tras año, pocos nombres se salen del ámbito empresarial. Sin embargo, hay uno entre los 100 personajes que recoge la revista que ha conseguido formar un imperio millonario a sus espaldas cimentado en base a una extensa y prolífica carrera musical: el cantante Julio Iglesias, el único artista en la Lista Forbes.

Detrás de la fortuna del cantante español más universal, que se sitúa en la posición 81 de la lista de este año, no sólo se esconden los más 350 millones de discos que ha vendido, sino también sus múltiples inversiones. En 2020, el intérprete de 'Me olvidé de vivir' superaba los 800 millones de euros de patrimonio y, aunque en los últimos años ha ido menguando ─ha perdido 20 posiciones en el ranking en los últimos dos años─, sigue siendo considerado como uno de los hombres más ricos de España.

Pero ¿de dónde viene este inmenso patrimonio de Julio Iglesias? Te contamos todo lo que debes saber sobre el único cantante en la Lista Forbes.

El patrimonio de Julio Iglesias, único artista en la Lista Forbes

Un año más, Julio Iglesias continúa siendo el cantante más rico en España. El músico madrileño, de 82 años, aparece situado en el puesto 81 de la lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025' de la revista Forbes, 22 posiciones menos que en el último ranking de 2024 (puesto 59) y más de 30 por detrás de lo que lo hiciera en 2023 (puesto 49). Según los datos aportados por la publicación, su fortuna estaría valorada en 630 millones de euros, 120 menos que el pasado año.

El cantante de 'Gwendoline' sigue siendo uno de los hombres más ricos de España y también en el único cantante incluido dentro de la lista. Sin embargo, su fortuna no ha hecho más que menguar en los últimos tiempos. En los últimos años, Iglesias ha perdido cerca de 300 millones de euros en cuanto a patrimonio, pues en 2015 se estimaba que su capital ascendía a cerca de 900 millones.

A sus 82 años, Julio vive desde hace años retirado de la música y desde 2019 no ha vuelto a subirse a un escenario, aunque sí ha seguido haciendo movimientos en lo que a sus negocios concierne. Instalado entre Bahamas, Punta Cana e Indian Creek, parte de los beneficios que obtiene anualmente se encuentran, por supuesto, en los derechos de autor de sus canciones, entre las que se incluyen éxitos como 'Me olvide de vivir', 'Soy un truhán, soy un señor', 'Con la misma piedra', 'Spanish Girl' o 'Me va, me va'.

También sus múltiples inversiones, gestionadas por su mujer, la modelo holandesa Miranda Johanna Rijnsburguer, de 60 años. Desde 2007 es la esposa de Julio Iglesias y madre de sus cinco hijos menores —Miguel Alejandro, Rodrigo, Guillermo, Victoria y Cristina Iglesias— quien administra oficialmente todo su patrimonio.

La mujer de Julio Iglesias, Miranda Johanna Rijnsburguer, es quien administra su extenso patrimonio

Un entramado inmobiliario y vínculos con sociedades 'offshore'

Durante sus más de 50 años de carrera, que comenzó en 1968 cuando se proclamó vencedor del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, el artista ha generado a su alrededor una gran fortuna. Entre los múltiples activos con los que cuenta, su patrimonio está conformado por sus múltiples negocios inmobiliarios en Punta Cana ─posee participaciones varias urbanizaciones, campos de golf, hoteles y hasta un aeropuerto internacional─, varias propiedades en la prestigiosa isla de Indian Greek (Florida) y su finca Cuatro lunasen Ojén, Marbella.

Cuatro Lunas, la impresionante finca de Julio Iglesias en Marbella

Iglesias también cuenta con una isla entera en las Bahamas, una cadena de restaurantes, una marca de vodka, la línea de cosméticos Cover Girl, unas bodegas del vino espumoso y su propio avión privado, que adquirió hace años por unos 35 millones de dólares.

Asímismo, hace unos años, el artista apareció vinculado a una estructura de una veintena de empresas 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio en el caribe con unos 36.000 habitantes y más de 400.000 empresas, según BBC News. Todas ellas se encuentran controladas por un fideicomiso, el Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, creado con la finalidad de gestionar los activos de Iglesias «a efectos de sucesión».

Entre sus más recientes adquisiciones se encuentra una impresionante residencia en la aldea de Villarino, en la provincia de Orense, muy cerca del lugar de nacimiento de su padre. La mansión, que está valorada en cerca de 4 millones de euros, consta de más de 1.500 metros cuadrados construidos donde no faltan piscina, jardines e incluso un lago artificial. Además, la nueva vivienda de Iglesias tiene tres casas anexas, donde se incluye un gran garaje con capacidad para 10 coches.