La juez que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, imputa a su hijo

La juez que investiga la muerte de Isak Andic ha comunicado formalmente la condición de investigado a su hijo Jonathan. El fundador de Mango falleció tras una caída en Montserrat, y los Mossos d'Esquadra investigan su presunta participación en el suceso. ... Según ha avanzado 'La Vanguardia', fue el mes pasado cuando la titular de Instrucción 5 de Martorell, a cargo de las pesquisas, imputó a Jonathan.

Desde un inicio, los investigadores sospecharon que la caída pudo no ser accidental, pero no contaban con indicios suficientes para ir un paso más allá. Ya desde un primer momento, las indagaciones se centraron en aspectos como la escasa peligrosidad del sendero desde donde se precipitó Andic padre, que paseaba sólo junto a su hijo cuando cayó al vacío desde una altura de unos 100 metros.

Además, los Mossos detectaron contradicciones en las declaraciones de Jonathan, lo que acrecentó sus sospechas. Ahora, con su imputación los investigadores ya podrán examinar de forma exhaustiva su terminal móvil para poder analizar su posicionamiento aquella fecha. Y es que, diez meses después del suceso, por el momento, ni una sola prueba indica que lo ocurrido haya podido tratarse de un homicidio.

Fue el pasado 14 de diciembre cuando el fundador de Mango, de 71 años, falleció cuando se encontraba de excursión, en las cuevas de salnitre de Collbató, en el macizo de Montserrat.

Andic cayó desde una altura de unos 100 metros, cuando pasaban unos minutos del mediodía. La Policía catalana recibió el aviso sobre las 12.45 horas. Para tratar de auxiliarlo se movilizaron patrullas de seguridad ciudadana, Bomberos de la Generalitat, del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y unidades de montaña, que finalmente extrajeron el cuerpo sin vida de la víctima.

«Inocencia»

En un comunicado, Mango lamentó entonces el «inesperado fallecimiento» de su fundador, de quien destacó su «imborrable visión estratégica, su liderazgo y su compromiso». Sólo unos días después del suceso, ya en enero, la instructora archivó las pesquisas tras recibir el informe de la autopsia y no apreciar indicios delictivos en el fallecimiento.

El accidente seguía siendo entonces la principal hipótesis de los investigadores pero, en marzo, reabrió la investigación ante las sospechas de un posible homicidio. Tras la imputación de Jonathan, la familia Andic recuerda que «no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak. Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes». Además, indican que están seguros de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia» de Jonathan.