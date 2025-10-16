La juez que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, imputa a su hijo

Suscribete a
La juez que investiga la muerte de Isak Andik, fundador de Mango, imputa a su hijo

Falleció el pasado diciembre tras una caída en Montserrat, y los Mossos sospechan que el suceso pudo no ser un accidente

Muere el fundador de Mango, Isak Andic, a los 71 años en un accidente de montaña

Isak Andic, fundador de Mango, junto a su hijo Jonathan EFE

ABC

Barcelona

La juez que investiga la muerte de Isak Andic ha comunicado formalmente la condición de investigado a su hijo Jonathan. El fundador de Mango falleció tras una caída en Montserrat, y los Mossos d'Esquadra investigan su presunta participación en el suceso. ... Según ha avanzado 'La Vanguardia', fue el mes pasado cuando la titular de Instrucción 5 de Martorell, a cargo de las pesquisas, imputó a Jonathan.

