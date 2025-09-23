Los 82 años de Julio Iglesias: lejos de los escenarios... y de España

Julio Iglesias sopla velas este 23 de septiembre. Cumple 82 años y lo hace en un periodo de paz espiritual que vive entre especulaciones sobre su salud y el alejamiento de los escenarios… y de España. A pesar de compró una propiedad en Galicia y la reformó, todavía no la ha visitado. Y no hay más noticias.

Ha sido un verano relativamente tranquilo para el cantante después de una primavera agitada. El periodista Carlos Herrera informaba sobre un deterioro en la movilidad del cantante por un problema de columna. «Eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años», explicaba sobre la salud de Julio Iglesias.

Evidentemente, sus seguidores se echaron las manos a la cabeza y Herrera tuvo que matizar la información pocos días más tarde: «Hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora». Estos problemas de salud permitían recordar lo alejado que permanece de lo que ha sido su mundo desde hace tantas décadas.

¿Volverá a cantar?

Julio Iglesias ofreció su último concierto en 2019. Fue en Estados Unidos, en un evento que coincidió con la entrega de un Premio Grammy a la Carrera Artística. Desde entonces, el cantante español no se ha vuelto a subir a un escenario, incrementando los rumores de su posible retiro de la música.

En abril, la revista 'Semana' aseguró que «no volverá a subirse a los escenarios» en base a testimonios de dos personas de su entorno más cercano. «Su salud ya no le permite ofrecer esos conciertos que a él le gustaría», comentaron. Una idea compartida por el periodista Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', una completa biografía de Julio Iglesias. «Yo no creo que lo volvamos a ver cantar nunca más», decía.

Sin embargo, Julio Iglesias se revolvió contra estas informaciones en conversación la revista '¡Hola!' para asegurar que nada de retirarse. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre», decía. «A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz», sentenciaba.

Su casa en Galicia

Y es esa soledad, de Miami, el territorio en el que Julio Iglesias se siente cómodo para celebrar los 82 años. Mientras tanto, en esa misma soledad permanece su última adquisición, una propiedad que compró en el gallego concello de Piñor, la tierra donde nació y se crio su padre. Una especie de tributo sentimental.

Se trata de una espectacular finca valorada en cuatro millones de euros que todavía no ha estrenado. Dicen que quería pasarse este verano, después de acometer una profunda reforma, si bien los incendios abortaron la posibilidad de ese viaje. Pero todo son rumores. Lo cierto es que nadie espera ahora a Julio Iglesias por el noroeste de España. Y menos cuando el verano ya se fue y comienzan a bajar las temperaturas, algo que nunca sucede en el eterno estío de Miami.