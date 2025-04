Julio Iglesias Jr: «Mi hermana Tamara se merece un hombre que no sea tan descarado»

Quien le iba a decir a Julio Iglesias, Jr. que su eterna sonrisa inspiraría una colección de joyas de la firma Ghost, para mujeres «es que soy muy positivo y el fantasma sonriente esta hecho por una empresa española y me gustó la idea y a ellos mi sonrisa», dice en conversación con ABC durante la presentación celebrada este jueves en un céntrico hotel de la capital. Dentro de tres meses cumplirá medio siglo de vida, pero parece que esta no pasa para él, ni rastro de arrugas en su rostro y siempre en buena forma física. Parece que ha hecho un pacto con el diablo «en serio, me ves igual. Lo que hago es que desde hace 15 años no como carne, me sigue gustando mucho el deporte, pero yo creo que lo mío es genética de mi abuela materna. Yo bebo alcohol, salgo de fiesta y viajo mucho, el secreto es que duermo muy bien», confiesa.

Aunque hacía mucho que no le veíamos por España, Julio nos desvela que se ha pasado aquí todo el verano aunque ha pasado desapercibido para los paparazi. «Me encanta venir a mi país, hacía años que no pasaba todas las vacaciones aquí. En julio estuve en Madrid y luego me fui al sur y hemos estado en las islas». Habla en plural porque también le ha acompañado su nueva chica, la modelo brasileña Vivi di Domenico con la que lleva saliendo desde hace seis meses. Se conocieron en Estados Unidos y aunque vive a caballo entre Brasil y México, el cantante asegura que ya se están planteándose la idea de vivir juntos en Miami «es maravillosa, simpática, nos gusta hacer las mismas cosas; viajar, hacer deporte…». Y sabe, de que va este negocio por eso esta dispuesta apoyar a su chico.

De ahí, que se prestase a ser presentada en sociedad cubierta por un disfraz de fantasma plateado. Aunque luego Julio se lo quitó y así los presentes pudimos admirar su espectacular belleza. No quiere ni oir hablar de matrimonio porque hace un año que se separó. Un trauma que ha tenido que superar solo: «Separarse no es fácil, es un momento complicado, muy triste, pero gracias a Dios tengo muy buena relación con mi ex mujer Charisse. Nos llevamos de maravilla, hablamos un día si un día no, nos contamos nuestras cosas. Ella es maravillosa y será mi familia para siempre«, dice. Ambos estuvieron dieciseis años juntos y a pesar de que han llevado el asunto de la forma más discreta posible, no han podido evitar que se filtrasen algunos datos de las cláusulas del proceso de divorcio. Pero eso es pasado y Julio lo que le pide a un futuro cercano son hijos.

Le brillan los ojos cuando le preguntas por sus padres. De mamá Isabel Preysler dice «es maravillosa, mira que la veo muy poco, pero los momentos que estoy con ella tengo una relación especial y la quiero mucho». Sobre papá, Julio Iglesias y los contínuos rumores sobre su mala salud, Julio Jr., es tajante; «A mi padre le entra por una oreja y le sale por otra que digan que esta enfermo y se inventen cosas de él. Se equivocan porque cada día esta mejor, más feliz. Está viviendo en Bahamas, disfrutando del barco que es lo que más le gusta y grabando canciones».

Se enfrenta sin problemas a las polémicas familiares del momento. Este verano conoció por primera vez a Iñigo Onieva, el ex prometido de su hermana Tamara Falcó «Que quieres que te diga, yo creo que mi hermana se merece un hombre que no sea tan descarado, esa es la palabra y que sea buena persona. En la vida hay que ser buena persona y si te equivocas, porque todo el mundo lo hace, uno tiene que saber como y cuando pedir perdón. La manera en la que actúes, es lo importante», explica. Asegura no estar al tanto de que el tribunal de Estrasburgo ha rechazado la demanda de Javier Santos de reabrir el caso de paternidad contra su padre, Julio Iglesias. «No puedo opinar porque no he seguido el caso. La conversación que quiere tener con nosotros, yo le diría que a quien tiene que llamar es a mi padre».

Si le das a elegir con que artista latino le gustaría hacer una colaboración no duda ni un minuto; «Hay tanta gente buena con tanto talento, pero a mi me gustaría con mi padre y mi hermano Enrique, así todo queda en casa»(ríe). La próxima semana sale su tercer sencillo de 'Under the Covers', un disco 'big band' que recoge una colección de versiones reinventadas de grandes éxitos y clásicos atemporales. El sencillo 'Into the Night' de Benny Mardones guarda un significado especial para Julio, ya que era la canción que escuchaba todos los días cuando iba de casa al colegio. Esta ha sido otra de sus fugaces visitas que nos saben a poco «Me marchó el próximo jueves, así que estoy contento porque podré ver el partido entre España y Costa Rica».

