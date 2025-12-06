José María Almoguera vive con angustia su próxima operación del corazón: «Tengo un poquito de ansiedad»

El clan de las Campos siempre es noticia del corazón, pero el término no puede ser más literal en estos días, cuando José María Almoguera se apresta a pasar por el quirófano para solucionar un problema que los médicos han detectado en su marcapasos ... . El hijo de Carmen Borrego ha confesado ahora que está pasando unos días difíciles y con «un poquito de ansiedad».

La periodista Leticia Requejo desvelaba esta semana que José María Almoguera tiene un marcapasos desde hace 15 años para controlar una dolencia que le puede provocar arritmias y desarrollar otras consecuencias más complejas en el corazón, y que los médicos han detectado que algo está fallando. Requiere intervención urgente y tiene a toda la familia de los nervios, empezando por él mismo. Las cámaras de Gtres los cazaron fumando esta misma semana, algo que seguramente no haga mucha gracia a los médicos que le atienden.

El chico recibió el diagnóstico cuando solo tenía 23 años y desde entonces convive con una enfermedad que afecta a su ritmo cardíaco. Los especialistas que le atienden le han recomendado sustituirlo cuanto antes para evitar consecuencias irreversibles. Según Leticia Requejo, «la semana pasada recibió una llamada diciendo que había que cambiar urgentemente este marcapasos». Dicha llamada procedía de la Fundación Jiménez Díaz, el centro que le lleva el caso.

No es ninguna broma

La noticia sorprendió porque poco lo sabían. José María Almoguera ha contado muchas cosas de su vida, pero pocas veces se ha referido a esto. Es verdad que hace unos meses pasó por '¡De Viernes!' en una de sus periódicas visitas al plató y explicó que la dolencia le obliga a llevar un desfibrilador interno. «A mí si me dan un golpe en el desfibrilador, no me hace ninguna gracia, porque ya no es una broma. Es algo que atenta contra mi integridad», dijo entonces.

Así que José María Almoguera está viviendo un final de año con más tensión de la que querría a la espera de pasar por el quirófano. Ahora se ha dejado ver junto a su pareja, María Jerezana, mientras los dos acudían al gimnasio. Y allí habló brevemente con la prensa con su amabilidad habitual, aunque no ocultó que estaba sin ganas de decir muchas cosas.

«Normalmente os atiendo muy bien, pero es que estoy con un poquito de ansiedad y no me apetece mucho hablar», reconocía el hijo de Carmen Borrego sin ocultar sus nervios ante la inminente intervención. Lo que ahora necesita sobre todo es tranquilidad.

¿Quién filtró la noticia?

Ante las preguntas sobre cómo afronta la intervención, José María Almogera se mostró sincero porque su preocupación es más que evidente. «Claro, es lo que toca», afirmaba con gesto serio y con ganas de finiquitar la conversación cuando antes. A su lado estaba María Sánchez 'La Jerezana', su máximo apoyo antes y sobre todo en estos momentos, cuando más lo necesita el muchacho.

Otro de los debates surgidos en los últimos días en relación a la operación y el marcapasos está en quién filtró la noticia. «No sé, no tengo ni idea», aseguraba José María Almoguera mientras en el aire flotaba el nombre de su madre. Pero Carmen Borrego ya ha salido al paso parta afirmar con rotundidad que no fue ella.