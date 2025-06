Javier Bardem habla con pesar de la depresión de Penélope Cruz: «No supe ver la magnitud del problema»

El actor español Javier Bardem ha hablado por primera vez de la «dura depresión» que sufrió su mujer, Penélope Cruz, hace 14 años y en una entrevista para 'The New York Times' ha confesado que no supo ver entonces «la magnitud del problema», uniéndose así a todas las voces populares que en este tiempo desean visibilizar la problemática de la salud mental.

Javier Bardem y Penélope Cruz forman uno de los matrimonios célebres más respetados y admirados tanto a nivel profesional como personal. Lo que no quita para que ambos hayan atravesado baches y situaciones difíciles a las que hacer frente. Uno de ellos, según ha desvelado ahora el intérprete, fue la depresión sufrida por su mujer tiempo atrás.

Juntos han tenido dos hijos y comparten una vida alejada de los excesos y extravagancias que en muchas ocasiones exponen las celebridades de su entorno. Ahora Javier Bardem ha hablado de muchos aspectos personales como nunca antes lo había hecho, incluida la espinosa cuestión de la salud mental, exponiendo de paso la fortaleza de la pareja.

«Es una mujer increíble»

«El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo y era algo muy nuevo para ella», ha explicado el actor para el periódico estadounidense. «Ahora está mejor, pero hace 14 años, me preguntaba: '¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?'. Desafortunadamente, no pude comprender la magnitud de lo que era. Pero más tarde sí la entendí. Es una mujer increíble. Valiente, fuerte y hermosa y pudo compartirlo», ha explicado.

Ese momento trascendente ocurrió tras el nacimiento de sus hijos, cuando Penélope Cruz sufrió una depresión posparto que ahora ha salido a la luz. Javier Bardem se siente culpable de alguna forma al no darse cuenta del difícil proceso que atravesaba su mujer. Era una situación que, sin embargo, él mismo ya había vivido.

Javier Bardem se consagró definitivamente en Hollywood con su extraordinario papel de psicópata asesino en 'No es país para viejos', de los hermanos Coen, un filme oscarizado que cosechó excelentes críticas y alabanzas para el actor español. Pero Javier Bardem atravesó un estado depresivo tras haber roto una relación sentimental. «Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca llegué a un punto en que pensara cosas oscuras, sino que estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí», ha recordado.

La fama y sus excesos

El actor español ha contado que durante del rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen, se reencontró con Penélope Cruz y allí se encendió la chispa definitiva del amor a pesar de que se conocían de tiempo atrás. «La última noche en el set, nos tomamos un par de copas, y desde entonces han pasado 18 años».

Javier Bardem y Penélope Cruz viven ahora en Madrid con sus dos hijos y llevan una vida muy familiar y reservada. «Puedes conseguir una mesa cuando los restaurantes estén reservados y puedes conocer gente que admiras», ha dicho el actor en 'The New York Times' para relativizar el poder de la fama. Pero ha insistido: «Algunos artistas o directores que se han vuelto muy famosos, de repente se encuentran trabajando en su propia burbuja, y se ve que ya no hay conexión».

Al respecto, e insistiendo entre los peligros de la popularidad, ha añadido: «Se encierran en sí mismos, pero luego son incapaces de saber qué sucede más allá de lo que escuchan, y se puede apreciar en sus actuaciones. Hay que estar siempre atento; pertenecer, pertenecer, pertenecer».