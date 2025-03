Jada Pinkett expulsa a dos hombres que habían accedido al balcón de su casa en Los Ángeles

Terror y pánico. Esto el que sintió Jada Pinkett Smith, hace unos días, cuando fue testigo de cómo dos hombres intentaron entrar, a través del balcón, en su vivienda de Los Ángeles. Eso sí, que estos se percataran de la presencia de la actriz motivó que abortasen la misión y optasen por escapar. Según adelanta el portal de noticias 'TMZ' los dos varones, para que no ser identificados, llevaban una sudadera con capucha e intentaron acceder al inmueble sobre las 20.00 h pensando que no habría nadie en su interior. No obstante, cuando subieron por el balcón se asustaron ya que fueron vistos por la esposa de Will Smith.

Rápidamente, Pinkett llamó a las autoridades pero cuando estos llegaron a la vivienda los dos hombres ya habían escapado y no pudieron dar con ellos. Por el momento, se desconoce la identidad de los sospechosos y el móvil por el que querían acceder al inmueble. La Policía, que está inmersa en investigar los hechos, tiene como principal hipótesis el intento de robo. Además, creen que podría estar vinculado con otros robos que se han producido en la zona durante los últimos meses. La banda de atracadores en cuestión tiene especial predilección por las casas de personalidades relevantes y con alto nivel adquisitivo. Keanu Reeves, Abigail Ratchford y Lee Byung-hun son algunas de sus víctimas.

Por ahora, no ha trascendido si la actriz estadounidense, cuando intentaron entrar al inmueble, estaba acompañada de su, legalmente, aún esposo. Fue el pasado noviembre cuando anunció que mantenían «vidas separadas» desde 2016 pese a aparecer en innumerables ocasiones juntos durante este tiempo. En su libro, 'Worthy', señaló que no habían iniciado los trámites de divorcio y que tampoco tenían pensado hacerlo: «Hice la promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Trabajaremos en lo que haga falta. Y todavía he sido incapaz de romper esa promesa, pero vivimos separados». Algo que evidencia que pese a que han decidido tomar caminos por separado en el plano sentimental, mantienen una buena relación.

Jada Pinkett y Will Smith GTRES

Hasta que trascendió la noticia, eran muy pocos los que eran conocedores de la situación: «Creo que aún no estamos preparados. Todavía estamos intentando encontrar la manera de ser compañeros y saber cómo presentárselo a la gente. Tenemos que averiguarlo», deslizó en el programa 'Today Show' de Hoda Kotb. Unos días después, el protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air' rompió su silencio en 'New York Times', donde aseguró que las memorias de Jada le hicieron darse cuenta de que es más «resiliente, inteligente y compasiva de lo que él creía». «Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida surge una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles», rezaba parte del escrito.