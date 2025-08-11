Isabel Preysler se lleva de viaje a las Maldivas a Tamara Falcó e Íñigo Onieva: «Me transporta a mi querida tierra natal»

Las aguas color turquesa, las profundas puestas de sol, las arenas blancas, los recuerdos, las Maldivas... Hasta allí se ha llevado Isabel Preysler a Tamara Falcó y el marido de esta, Íñigo Onieva, para disfrutar de una lujosa escapada de la que la reina de corazones y su hija han dejado un amplio testimonio en redes. «Me transporta a mi querida tierra natal», ha proclamado la socialité.

«Qué ilusión poder compartir estos días con @tamarafalco y @ionieva. Todo cuidado al mínimo detalle y una gastronomía exquisita», escribía Isabel Preysler en su perfil de Instagram, donde no se suele prodigar demasiado. Pero la ocasión y la promoción así lo merecía. Así que la reina de corazones decidió llevarse a hija y yerno aun viaje de ensueño sin perjuicio para su economía.

Durante estos últimos meses ha sido muy habitual ver a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva dando la vuelta al mundo, según han dejado constancia en sus redes sociales. Un ritmo agotador que, sin embargo, no parece cerca de aflojar. Ahora, incluso, con suegra.

«Con el corazón lleno»

Ahora ha sido Isabel Preysler, la novedad, quien ha compartido imágenes luciendo un caftán de vivos colores y unas sandalias de lujo. Todos estuvieron en diferentes rincones del archipiélago, donde no faltaron visitas a enclaves como Voavah o Kuda Huraa. También Tamara Falcó ha compartido imágenes junto a su marido y su madre. «Nos despedimos de Kuda Huraa con el corazón lleno. Gracias por tratarnos con tanto cariño…», escribía la hija de la reina de corazones junto a una foto sobre una embarcación y sin el más mínimo atisbo de estrés.

Por supuesto, la familia no se mete en un viaje semejante si antes no se dan las condiciones que exigen y por allí han podido disfrutar de todo tipo de experiencias exclusivas: travesías en yate privado, legendarias sesiones de spa frente al mar, baños junto a delfines y hoteles de lujo. De paso, Íñigo Onieva ha podido reforzar lazos con su suegra.

La compañía de Íñigo Onieva

«Rodeada de mar y palmeras… este clima me transporta a mi querida tierra natal. Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable«, ha escrito la propia Isabel Preysler en su apasionado mensaje.

Cabe recordar que tampoco es la primera vez que Isabel Preysler y Tamara Falcó toman tierra en las islas Maldivas, pues en su día ya viajaron juntas para celebrar un cumpleaños de la marquesa de Griñón. Esta vez la novedad ha sido la presencia de Íñigo Onieva, pues no es nada habitual ver juntos a los tres, y menos compartiendo imágenes de la experiencia. Lo único es que entre todo el amplio carrusel de imágenes que ha subido Tamara Falcó a su cuenta de Instagram no hay una fotografía de los tres juntos.

«Sol, arena y esa libertad que solo se siente aquí», escribía Tamara Falcó en uno de los mensajes que acompañaba junto a imágenes de opíparas comidas, aguas cristalinas, travesías relajantes y todo aquello opuesto a la modestia y el estrés.