La historia del robo del reloj de lujo de Alain Delon: demanda desestimada de su hijo Anthony

Continúa la guerra en el seno de la familia del fallecido Alain Delon. Ahora la fiscalía de Montargis ha desestimado la denuncia presentada por su hijo mayor, Anthony Delon, por el presunto robo de un reloj de lujo perteneciente al actor. Una historia de hallazgo, pérdida y limbo final que reunió a quince personas en una gran cámara acorazada para hablar de joyas, enemistades y herencias.

Efectivamente, la batalla sucesoria entre los Delon siempre puede ir más lejos y esta historia del reloj es una nítida demostración mientras la prensa se pregunta: ¿qué será lo siguiente? Resulta que el 5 de agosto, Anthony Delon presentó una denuncia ante la gendarmería de Montargis contra una persona desconocida para denunciar el robo de un reloj Bulgari Octo Finissimo, un magnífico modelo gris plateado con caja blanca, valorado en 17.000 euros. Y lo que viene es impresionante.

Según ha contado la revista 'Paris Match', este reloj se encontraba en Douchy, una comuna francesa situada en el departamento de Centro-Valle de Loira, de la región de Loiret. Más concretamente, estaba en una gran cámara acorazada de 200 metros cuadrados y el insólito lugar en el que el 19 de mayo se celebró una reunión de trabajo. Sí, en el interior de la gigantesca cámara acorazada. Y allí asistieron unas quince personas relacionadas con la herencia de Delon, según el relato de la citada publicación, con el fin de avanzar algo en tan tortuosas negociaciones.

El robo del reloj

En la denuncia a la que tuvo acceso 'Paris Match', se ha comprobado que el mayor de los Delon especificó que esta cámara acorazada había sido cerrada por Alain-Fabien Delon el 19 de mayo de 2024. Cuando Anthony la abrió el 22 de julio, pudo ver que el reloj de marras había sido sustraído. O eso asegura.

El 22 de agosto, la fiscalía de Montargis finalmente desestimó la denuncia por falta de identificación del autor, según declaró a AFP Jean-Cédric Gaux, fiscal de Montargis, dando así por concluido el proceso. Sin embargo, el reloj permanece en un limbo desconocido.

Cabe recordar que en otra demanda redactada por su abogado, y que también se dirige contra el albacea, el señor Christophe Ayela, Alain-Fabien Delon impugnaba su último testamento, fechado el 24 de noviembre de 2022. Recientemente se supo que el Tribunal de Justicia de Ginebra admitió a trámite la demanda civil presentada por Anthony y Alain-Fabien Delon, esta vez unidos, que solicitaba la destitución de Christophe Ayela como albacea.

La interminable guerra judicial

Dentro del interminable conflicto familiar, la pasada semana se supo también que el hijo menor de Alain Delon está tratando de anular el testamento de su padre, según indicó este martes el albacea, reavivando una disputa familiar un año después de la muerte de este icono cinematográfico.

Sus tres hijos ya libraron una batalla pública en los medios y los tribunales antes de su fallecimiento en agosto de 2024 en torno a su salud, que se había deteriorado significativamente en sus últimos años de vida.

Una de las pasiones de Alain Delon eran los relojes y uno de los más conocidos era el Audemars Piguet Royal Oak 'Jumbo' serie A que usó en varias de sus películas, entre ellas Boomerang (1976), Parole de flic (Palabra de policía) (1985) y Ne réveillez pas un flic qui dort (Deja que los policías durmientes mientan, de 1988).