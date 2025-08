La hija de Hulk Hogan explica por qué no fue al funeral: «Mi padre no quería»

Brooke, la hija de 37 años del fallecido luchador Hulk Hogan, fue una de las grandes ausentes del funeral de su padre. Una decisión que sorprendió este martes 5 de agosto cuando la familia decidió despedirse del conocido deportista tras su fallecimiento a los 71 años debido a un ataque al corazón. El acto tuvo lugar en privado en la ciudad de Clearwater, donde este vivía con su mujer en el estado de Florida.

Entre los presentes estuvieron varias personalidades de la WWE, la empresa en la que Hulk Hogan se hizo famoso, como Kid Rock, Triple H o Stephanie McMahon. Sin embargo, la hija del conocido luchador no estaba. Hacía dos años que Brooke no tenía contacto con su padre, pero el motivo de su ausencia no tenía nada que ver con su distanciamiento, tal y como ella misma ha contado.

«Mi padre odiaba lo mórbido que eran los funerales. No quería uno. Y a pesar de que sé que la gente pasa su duelo de muchas manera, agradezco las celebraciones y los eventos organizados para honrarle», ha compartido Brooke con una serie de fotografías en la que aparece con sus dos hijos, que nacieron en enero de este mismo año. «Como su hija, tomé mi propia decisión de honrarle de la mejor manera, la más genuina, la que sabía... de manera privada. La manera que me hizo sentir más cercana a él. La única cosa que hecho de menos hoy es él en su silla plegable viendo la marea y la puesta de sol», ha añadido.

Además, Brooke ha querido mandarle un mensaje a su padre, en segunda persona, a pesar de la distancia que hacía años les separaba: «Papi, te honramos de la manera más simple, lo que le parecía bien a mi alma. Llevamos a nuestros bebés a la playa, les pusimos en las mismas aguas saladas que amabas», ha admitido. «A Molly le encantó el agua. Creo que será un 'pequeño pez', como tú me llamabas a mí. Te queremos y honramos las cosas que te hacían tan especial. Cada grano de sal y cada ola me recuerda a cuando era tu 'bebé playero', y nos acercaba a ti. Rezo para que estés en paz y que sepas cuánto te quiero», finalizaba, pidiendo por su descanso.

Previamente, Brooke había aparecido en un pódcast preguntándose por qué no se había realizado una autopsia completa antes de que su padre fuera incinerado. «Creo que es raro que no se le practicara una autopsia porque, sí, puede que tuviera un ataque al corazón, pero la pregunta es por qué. Porque hacía ejercicios de respiración y esas cosas, lo que quiere decir que la cirugía que le hicieron en el corazón fue un éxito y estaba funcionando», añadía. El luchador tenía fibrilación auricular y había sido sometido a diversos tratamientos con la intención de alargar su vida.