Meghan Markle se enfrenta a las críticas al desvelar que tiene niñera desde hace cinco años

Meghan Markle continúa ofreciendo pequeños detalles de su vida a través de su pódcast, sus redes sociales y apariciones en otros programas. Y parece que todo lo que dice causa algún tipo de polémica. De hecho, su última participación en el espacio de Jamie Kern Lima se ha convertido en el centro de las críticas por unas declaraciones que resultan contradictorias y que han ofendido a algunas madres del mundo.

Porque Meghan aseguraba hace solo unas semanas que trabajar y ser madre al mismo tiempo ha sido «agobiante» para ella. Una sensación que muchas mujeres podrían sentir cercana, y que de por sí no tendría por qué despertar el recelo del público. Sin embargo, en su última participación en el pódcast de Jamie Kern Lima, además de causar polémica con su tarjeta firmada como «Su Alteza Real», sus declaraciones también han dado que hablar.

Al explicar su rutina por las mañanas, Meghan Markle ha admitido que tiene una niñera desde hace cinco años. Es decir, desde que se mudó con su marido, el Príncipe Harry, a vivir primero en Canadá y después en Estados Unidos. No es ninguna sorpresa que cuenten con la ayuda de una persona, ya en Reino Unido tenían una especialista, tal y como contaron en su docuserie de Netflix. «Hay otros días en los que me levanto, les preparo y nuestra increíble niñera, que lleva cinco años con nosotros, les lleva al colegio», contaba Meghan. También ha detallado que Archie y Lili van a dos colegios diferentes, por lo que de 6.30 a 9 de la mañana están llevando a los niños a los dos centros «en los días en los que me toca a mí«, ha admitido.

Unos comentarios que contrastan con los anteriores y que han molestado a la audiencia. «No vuelvas a hablar de las dificultades de la maternidad«, reclama alguien en una de las publicaciones en las que se comparte ese fragmento del pódcast. «Así que básicamente hace lo que todas las madres con niños pequeños hacen todos los días, pero lo hace con una niñera. Rompedor«, comenta alguien. »Cuenta su historia como si fuera una increíble superheroína como madre, pero básicamente es la tarea de una madre pero con niñera«, añade otro. En cambio, hay quienes consideran estas críticas absurdas. »¿No está la gente cansada de criticar las cosas más insignificantes sobre Meghan Markle? ¿Por qué os molesta tanto que deje a sus hijos en el colegio o que tenga una niñera? No sé, preocuparos por otra cosa«, dice un usuario.

Se desconoce quién es la niñera que actualmente ayuda a Meghan y Harry en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, Lorren Khumalo fue la mujer que cuidó del pequeño Archie en los primeros meses de su vida. Aparecía en el cuarto episodio del programa de Netflix se la pareja, e incluso ha dado alguna que otra entrevista explicando con cariño cómo fue su experiencia. Fue la persona que viajó con el matrimonio durante su primera prueba de «huida» en 2019, cuando pasaron un tiempo apartados del trabajo «real» en Canadá.