Eugenia de York revive su lucha contra la escoliosis y la complicada operación a la que se sometió

La Princesa Eugenia de York (35 años) fue diagnosticada con escoliosis a los 12 años y se sometió a una cirugía para corregir la curvatura de la columna. Esta semana, la hija del Príncipe Andrés (65) y Sarah Ferguson (65), se ha sincerado sobre las dificultades que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. A través de una conmovedora entrevista concedida a 'The Telegraph', la aristócrata recordó los tres días en cuidados intensivos que pasó tras la complicada operación. «No podía salir de la cama o hacer cualquier cosa por mí misma», ha comenzado diciendo.

«Tenía una habitación en una esquina del hospital con dos ventanas que daban a un parking. Entonces, creo que era demasiado joven para darme cuenta de que no podía salir. Pero lo único que me importaba era dónde estaban mis padres y mi hermana. No recuerdo mucho, pero sí me acuerdo de ver a alguien saludando a mi increíble enfermera pelirroja, a través de la ventana, y tener la sensación de que no podía alcanzarlos», ha añadido.

Una operación en el Hospital Ortopédico de Londres que le dejó una cicatriz en su cuerpo, algo que le acomplejó durante mucho tiempo y que su madre le ayudó a superar. «Mi madre es increíble. Me preguntó si podía enseñarle mi cicatriz a otros y, a veces, me pedía que me girara, en ciertos lugares, y decía 'mi hija es una súper humana'», ha confesado. «Gracias a ella, de repente, lo que llevo en la espalda se convirtió en una medalla de honor. En algo guay. Eso me ayudó a entrenar mi cerebro y ahora pienso que está bien, las cicatrices molan. Finalmente, lo que me ocurrió se ha transformado en un recuerdo positivo. Se transformó en la parte de mí con la que sabía que podía ayudar a otros en un futuro. Puedo ayudar a otros a sanar», ha sentenciado. La joven llegó incluso a casarse con un vestido de novia que dejaba a la vista parte de la cicatriz en su espalda. Un detalle hecho completamente a propósito. «Me parece que es una manera bonita de hacer un homenaje a la gente que me ha cuidado y que ayuda a los jóvenes que debe enfrentarse a esta situación», ha finalizado.