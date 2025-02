Harry y Meghan hablan alto y claro en una nueva entrevista: pensamientos suicidas, opresión y traumas en televisión

A estas alturas ya nadie se sorprende cuando el Príncipe Harry y Meghan Markle muestran su lado más dramático. Eso es lo que ha vuelto a ocurrir con su nueva entrevista en televisión, donde han hablado de pensamientos suicidas, racismo y traumas diversos. Puro Sussex.

Han pasado tres años desde su explosiva entrevista Oprah Winfrey, pero los mensajes siguen siendo parecidos. Ha sido este domingo, coincidiendo con el 43º cumpleaños de la duquesa, cuando el programa 'Sunday Morning', de la CBS, ha vuelto a sentar a la pareja bajo la premisa de presentar su nueva iniciativa solidaria, una campaña para proteger a los menores de los peligros 2.0 y el suicidio. Sentimientos que Harry y Meghan ha hecho suyos. La eterna victimización.

La esposa del Príncipe Harry no ha perdido la ocasión de tirar de clásicos y ha recordado sus peores momentos en Buckingham Palace para insistir en que «hablar sobre pensamientos suicidas» fue parte de su curación.

Con la excusa de la nueva acción solidaria de la Fundación Archewell con la organización The Parents Network, Meghan Markle ha destacado: «Creo que cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es ser capaz de ser realmente abierto al respecto».

Y ha añadido, siempre en primera persona: «Realmente no he tocado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiera así y nunca querría que alguien más hiciera ese tipo de planes».

Para ella, verbalizar su sufrimiento, como hace, es la mejor de las terapias: «Si expresar lo que he superado salvara a alguien o animara a alguien en su vida a controlarlo y no asumir que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena».

Los ecos de la entrevista a Oprah

Es el mismo argumento que expresó hace tres años con Oprah Winfrey, cuando por primera vez habló de sus deseos de quitarse la vida por el sufrimiento que le causaba ser parte de la estructura de la Corona real.

A esa entrevista aludió Meghan ante la CBS al asegurar: «Me avergonzó mucho decirlo en ese momento y me avergonzó tener que admitirlo, y especialmente ante Harry, porque sé cuánto perdió. Pero sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente ya no quería estar viva».

En la entrevista grabada no faltó de nada, ni siquiera la reunión de Harry y Meghan con un grupo de padres que perdieron a sus hijos por suicidio. Desde su experiencia, hablaron con ellos y les ofrecieron todo el apoyo desde su asociación, exponiendo su propio caso y cómo consiguieron expiar sus culpas.

Proteger a los niños de los abusos

«Nuestros hijos son pequeños, tienen tres y cinco años, son increíbles, pero lo único que queremos hacer como padres es protegerlos. En los viejos tiempos, si había niños bajo tu techo, sabías lo que estaban haciendo. Al menos estaban a salvo. Pero ahora, en la habitación de al lado, a través de una tablet o un teléfono, podrían bajar a estas madrigueras de conejos y en 24 horas podrían estar quitándose la vida», expuso Meghan, quien llevó la voz cantante durante toda la entrevista.

Harry corroboró las palabras de su mujer al destacar el devastador impacto del acoso online: «Es lo más aterrador, le puede pasar a cualquiera. Siempre hablamos de que, en los viejos tiempos, si tus hijos vivían bajo tu techo, estaban a salvo, sabías lo que estaban haciendo».

Los duques de Sussex finalizaron su intervención con un ofrecimiento de lo más personal: «Para cualquiera que tenga un hijo afectado por los daños de las redes sociales, estamos aquí para apoyarlo. Nuestra organización, segura y solidaria, está disponible para todos los padres y cuidadores que navegan por el complejo mundo digital».