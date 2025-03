Harry es evacuado de Montecito el mismo día que publica sus memorias

El mismo día de la publicación de su libro de memorias «En la sombra» el Príncipe Harry ha sido invitado por las autoridades de Santa Bárbara a evacuar su casa debido a las inundaciones que se han registrado en la zona. Unos lo llamarán karma y otros casualidad, pero Harry es un refugiado temporal en Santa Bárbara porque se ha visto obligado a abandonar su casa. La tormenta ciclónica que se mantiene en el sur de California ha inundado ciudades y rebosado el caudal de los ríos.

Este mismo martes el departamento de bomberos y emergencias del condado de Santa Bárbara ordenó la evacuación de todos los residentes de varias localidades entre las que se incluía el enclave de Montecito donde viven los Duques de Sussex. «Tienen que abandonar ahora mismo el área por los fuertes vientos y las inundaciones que nos obligan al cierre de carreteras», anunciaron las autoridades.

Cuando el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle compraron su lujosa propiedad en Montecito por 15 millones de euros en 2020, nunca pensaron que llegaría el día en que se verían obligados a abandonar su mansión y convertirse en refugiados temporales. Con las autoridades pidiendo a los residentes de la ciudad costera que «se marcharan urgentemente», no se sabe si los Duques de Sussex optan o no por no evacuar o mantenerse en su casa. «Quien se quede, debe entender que corren riesgos porque no van a poder abandonar su casa durante varios día», admiten las autoridades y avisan «que es posible que los residentes no puedan abandonar el área y que los servicios de emergencia no puedan acceder a su propiedad por los daños que ya sufren las carreteras, con inundaciones y escombros».

En la casa de la pareja viven Harry, Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, y los representantes del duque y la duquesa de Sussex no han respondido a la solicitud de varios medios de aclarar si se han quedado o no en su residencia. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se mudaron a Montecito después de abandonar el Reino Unido.

La tormenta que se cierne sobre California es la más grande que azota el área desde que la pareja compró la casa en el verano de 2020. La propiedad de 7 acres incluye una casa principal de 14,500 pies cuadrados y una casa de huéspedes de dos habitaciones, así como una casa de té, cancha de tenis y piscina. Otras celebridades que viven en Montecito, donde las ventajas de vivir en un pintoresco enclave costero vienen acompañadas de riesgos relacionados con el clima, avisan a otros residentes de que tengan cuidado.

Vista aérea de la mansión de Harry y Meghan en Montecito

El lunes por la tarde, Ellen DeGeneres tuiteó que se había refugiado en su casa de Montecito. En un video, aparecía la presentadora junto a un arroyo diciendo: «Tenemos que ser más amables con la Madre Naturaleza, porque la Madre Naturaleza no está contenta con nosotros». Un día como hoy hace cinco años, otra tormenta provocó deslizamientos de tierra que acabaron con la vida de 23 personas en Montecito y destruyeron más de 100 viviendas. Oprah Winfrey, otra propietaria de Montecito, publicó una imagen en Instagram sobre la devastación que asola a su comunidad.

En el vecino condado de San Luis Obispo, un niño de 5 años fue arrastrado por las enormes inundaciones. El joven estaba en un automóvil con su madre, quien fue rescatada por varios vecinos y no pudieron ayudar a salvar al pequeño. La búsqueda del niño desaparecido fue cancelada el lunes por la tarde. El distrito de bomberos de Montecito dijo que la orden estaba vigente «debido a las amenazas a la seguridad a los residentes y los problemas que estaban teniendo para acceder a las casas porque las carreteras estaban llenas de árboles caídos por la tormenta en curso».

Otras celebridades con casas en Montecito pero con residencia en Los Ángeles incluyen a Jennifer Aniston, quien compró una propiedad de Oprah por $14.8 millones en septiembre, Gwyneth Paltrow,Rob Lowe y Adam Levine. Según el Servicio Meteorológico Nacional se estima que han caído al menos 8 pulgadas de lluvia hasta el momento y se esperan varias más a medida que el área enfrenta fuertes aguaceros. El presidente Biden ha emitido una declaración de emergencia para ayudar a los residentes de California y que reciban los fondos necesarios con el consiguiente alivio para más de una docena de condados.