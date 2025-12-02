Eugenia Martínez de Irujo actualiza el estado de su hermano Cayetano y emite un diagnóstico esperanzador

Cayetano Martínez de Irujo desveló en '¡Hola!' un problema de salud «bastante grave» que le obligó a suspender incluso su luna de miel con Bárbara Mirján tras su fastuosa boda. Se encuentra descansando en casa y ahora ha sido su hermana, ... Eugenia Martínez de Irujo, quien ha actualizado su estado y ha ofrecido un diagnóstico esperanzador, si bien todo va bastante lento.

Todo parecía ir como la seda cuando Cayetano Martínez de Irujo, de 62 años, pasaba en octubre por el altar con Bárbara Mirján, de 29, para emitir un fastuoso 'sí, quiero' con su amada. Pero un percance de salud muy delicado le hizo, primero, suspender du luna de miel y, después, aplazar la misa en memoria de su recordada madre. La prueba de que no se trataba de algo menor.

«Ha sido bastante grave», reconoció el duque de Arjona en '¡Hola!' sin restar la menor trascendencia al suceso. Porque dos semanas antes de casarse, Cayetano Martínez de Irujo tuvo que pasar por el quirófano debido a una hernia discal, algo que le está impidiendo hacer vida normal desde hace tiempo. «He pasado unos días terribles», le contó al citado medio. Y añadió: «Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro».

Eugenia Martínez de Irujo da el parte

La recuperación inicial permitió que su vida transcurriera sin grandes contratiempos, a pesar de los problemas, pero días más tarde ocurrió una recaída que le obligó a frenar su actividad e iniciar un nuevo plan de recuperación, orientado al máximo reposo y cero actividad.

Ahora, su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, ha actualizado el estado de salud de Cayetano aprovechando su asistencia a los Spain Travel Awards. Allí compartió ante los medios un mensaje más esperanzador e indicó que su hermano «está mucho mejor» con las nuevas pautas y con el reposo, y que la evolución es positiva y va «muy bien».

«Parece que las próximas festividades en la casa de los Alba se podrán celebrar sin mayores contratiempos, aunque sin excesos en el caso de Cayetano»

Tanto es así que parece que las próximas festividades en la casa de los Alba se podrán celebrar sin mayores contratiempos, aunque sin excesos en el caso de Cayetano Martínez de Irujo, consciente de que su estado invita a medidas preventivas. Según ha confirmado Eugenia Martínez de Irujo, toda la familia se verá durante la Navidad para mantener la tradición de la casa.

Unas Navidades en el palacio de Liria

Es muy posible que los Alba recuperen su cita navideña en el Palacio de Liria, una práctica habitual durante años. Es cierto que la decisión final aún no se ha comunicado, dadas las circunstancias especiales que afectan a Cayetano Martínez de Irujo, pero en el entorno familiar se da por hecho que la prioridad es volver a estar todos juntos. No obstante, la presencia del duque de Arjona, su mujer y sus hijos dependerá únicamente de la evolución física y de la recuperación del duque de Arjona.

La situación de Cayetano Martínez de Irujo contrasta con los espléndidos 57 años de su hermana, quien la pasada semana celebró una impresionante fiesta de cumpleaños que duró dos días y que incluyó invitados tan ilustres como Cayetana Guillén Cuervo o el mismísimo Antonio Banderas.

«Dos días en la maravillosa Málaga celebrando mi cumpleaños. El 26 viendo el musical 'Godspell' de Antonio Banderas en el teatro del Soho. Os recomiendo ir porque es increíble. Y luego una cena buenísima en el restaurante Tercer Acto con mi adorada Cayetana Guillén Cuervo y más amigos. Gracias infinitas, Antonio, por una noche tan especial», escribía la propia Eugenia Martínez de Irujo en su Instagram.