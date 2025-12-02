Suscribete a
Eugenia Martínez de Irujo actualiza el estado de su hermano Cayetano y emite un diagnóstico esperanzador

El duque de Arjona había revelado unos problemas de salud preocupantes que hasta le obligaron a suspender su luna de miel

Ahora su hermana ha hablado públicamente al respecto y ha dicho que todo parece más tranquilo

Cayetano Martínez de Irujo y su problema de salud: «Ha sido bastante grave»

GTRES

A.B. Buendía

Cayetano Martínez de Irujo desveló en '¡Hola!' un problema de salud «bastante grave» que le obligó a suspender incluso su luna de miel con Bárbara Mirján tras su fastuosa boda. Se encuentra descansando en casa y ahora ha sido su hermana, ... Eugenia Martínez de Irujo, quien ha actualizado su estado y ha ofrecido un diagnóstico esperanzador, si bien todo va bastante lento.

