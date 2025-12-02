Suscribete a
ABC Premium

Quién es quién en la vida de Lamine Yamal: su madre, su padre y la aparición de Khristina

La boda de Mounir Nasraoui con la joven de 26 años ha reavivado el interés por el entorno familiar del futbolista

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se casa con su novia de 23 años

Las declaraciones olvidadas de Mounir, el padre de Lamine Yamal, admitiendo que vivirá de la fortuna de su hijo

Quién es quién en la vida de Lamine Yamal: su madre, su padre y la aparición de Khristina
gtres
Noelia Zazo

Noelia Zazo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La meteórica carrera de Lamine Yamal ha puesto el foco no solo en su talento precoz, sino también en la estructura familiar que lo ha acompañado desde niño. La imagen pública del joven futbolista ha hecho que el interés se extienda a su entorno, ... sobre todo a raíz de la actividad en redes de su padre, Mounir Nasraoui, y de la presencia de su nueva pareja, Khristina. Una familia que hasta hace pocos años era prácticamente desconocida se ha convertido en un elemento clave para comprender, en cierto modo, cómo ha sido y es la vida del jugador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app