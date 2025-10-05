Cayetano Martínez de Irujo justifica su enfado con la prensa el día de su boda: «Llevo 40 años aguantando la basura»

Ayer 4 de octubre se celebró la boda de Cayetano Martínez de Irujo (62 años), el quinto hijo de la duquesa de Alba, con Bárbara Mirjan (29), su novia desde hace nueve años. Para darse el 'sí, quiero', la pareja escogió la Iglesia del Cristo de los Gitanos, situada en pleno centro histórico de Sevilla y a pocos pasos del palacio de Las Dueñas. Se trata de un lugar de gran valor sentimental para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba, fallecida en noviembre de 2014.

Un día especial en el que todo debería haber sido felicidad y alegría, sin embargo un enfado del aristócrata con la prensa a la salida del templo enturbió su gran día. «Dejadnos en paz. Por un día os pido respeto», espetó con mal tono a los reporteros que allí se apostaron desde primera hora de la mañana para conseguir la mejor foto del recién estrenado matrimonio y alguna declaración de los recién casados. «No tenemos nada que hablar con nadie. Por favor, dejadnos en paz hoy. Un poquito de respeto por una vez en la vida», dijo justo antes de subirse en el carruaje de caballos que les llevaría a la finca donde se reunirían con sus familiares y amigos para el banquete de boda.

Ahora, poco más de 24 horas después del enlace, el periodista Javi Hoyos ha contactado con el duque de Arjona para explicar lo sucedido. «Llevo 40 años aguantando la basura. En este país se dedican a manipular y a falsear. Nos usurparon el momento. Que me metan los micrófonos en la cara me parece una falta de respeto. Nos acabamos de casar. Usurpando el coche de mulas», ha comenzado diciendo. «Yo estoy saliendo de mi boda y no tengo por qué contestarles a ustedes», ha añadido.

Además, el periodista ha asegurado que Cayetano Martínez de Irujo le ha explicado que como él no es «familia real, político o actor. Ustedes me usurpan la vida con los micrófonos». Además, ha dejado claro que «esto no es información, es basura. Esperaba que estuviesen a distancia. No tengo nada que hablar. La imagen vale más que mil palabras», en relación a la felicidad de los novios a la salida de la iglesia. Aunque ha querido dejar claro que «no estoy enfadado», sin embargo «han intentado desprestigiarme, tirar por tierra mi carrera», asegurando que desde hace tiempo está alejado de la prensa a pesar de que en el pasado sí que ha concedido alguna entrevista en exclusiva para revistas y programas del corazón.

Tal y como ha explicado Javi Hoyos, al aristócrata le fastidió que hubiese periodistas que se saliesen de la zona acotada para la prensa para conseguir una primera imagen de ellos o unas declaraciones. Y que se había acercado de más, invadiendo incluso el carruaje y por ello piensa que «no me podéis respetar ni en el día de mi boda».