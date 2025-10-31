Escassi confiesa con pesar que Sheila Casas no le ha felicitado el cumpleaños: «Sabe que me pongo nervioso»

Ya pocos se acuerdan, pero hubo un tiempo, este último verano, en el que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas eran la pareja del momento. Pero rompieron en julio para sorpresa de todos y ya no queda nada de aquello. Tanto es ... así que ella no le ha felicitado a él por su cumpleaños, y el jinete lo ha disculpado con la boca pequeña.

Escassi celebró el lunes su 52º cumpleaños y todo el mundo se preguntó si habría felicitación de Sheila Casas, la mejor forma de evaluar cómo está la relación en este momento. Y lo cierto es que esta no existe. Así se deduce por lo que ha aclarado el propio jinete, que su ex no le ha felicitado.

Álvaro Muñoz Escassi fue uno de los numerosos rostros conocidos que acompañaron a Terelu Campos en el estreno de la obra de teatro 'Santa Lola' en Madrid, donde la colaboradora se sube a las tablas. Por allí se pasó el jinete y, siempre sonriente, se acercó a la prensa para actualizar su estado de forma, como diría un deportista.

Un Escassi «tranquilo»

«Estoy muy tranquilo. Es verdad que me he ido un poquito fuera de España porque tenía ganas de viajar y desconectar. Y estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Me operé del menisco derecho y ahora me tengo que operar del izquierdo. Estoy muy mayor», bromeaba el hombre.

«¿Escassi tranquilo?», le preguntaron. Porque es difícil ver en un estado zen a alguien como el jinete, tan abierto a las experiencias de todo tipo. Y, claro, le preguntaron por cuestiones del corazón y sus eventuales ganas de volver a enamorarse, algo que siempre se da por hecho dado su historial. «Siempre estoy abierto al amor. Yo soy muy amoroso», admitió.

Su separación de Sheila Casas llegó nada más terminar 'Supervivientes'. Se dieron un beso antológico en su reencuentro para protagonizar un momento viral, pero días después todo aquello era ceniza. Así lo recuerda ahora: «Llevo un tiempo muy pensativo. Vine de 'Supervivientes' tocado. Vine tocado, vine dándole muchas vueltas a la vida y es verdad que estoy... Paso mucho tiempo solo, que me encanta».

¿Y Sheila Casas?

Y ahora la revelación final: ¿le ha felicitado Sheila el cumpleaños? La pesarosa respuesta: «No me ha felicitado, pero porque es despistadísima y no se ha acordado que es mi cumpleaños». Una disculpa que sonó a todo lo contrario.

«Yo la conozco muy bien... ¿Sabes lo que pasa? Que si me felicita, pues ya... me pongo yo así como nervioso y tal, ¿vale? Y ella lo hace por mí», explicaba el jinete en un discurso que ha llamado mucho la atención y abierta a mil interpretaciones. Por cierto, que tampoco recibió la felicitación en su cumpleaños de María José Suárez, algo que ha causado bastante menos sorpresa que lo de Sheila Casas. Ahora mismo, estas dos mujeres, dos ex de Álvaro Muñoz Escassi, parecen estar en el mismo club.