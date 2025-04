Elsa Pataky confiesa el secreto de su éxito con Chris Hemsworth: «De las crisis se aprende muchísimo»

Si dentro del convulso mundo del cine hay una pareja que sabe cómo transmitir amor y solidez, esa es la que forman Elsa Pataky y Chris Hemswoth. Así se desprende de las imágenes que ambos publican en sus redes sociales o los piropos que se sueltan públicamente en sus entrevistas. Y ahora la actriz española ha avanzado cuál es la verdadera clave para mantener la buena salud de una relación: aprender de las crisis.

La española y el australiano unieron sus vidas en 2010, cuando una profesora de inglés les presentó. Desde entonces fabricaron una relación de lo más sana y así se manifiesta en todos sus movimientos públicos. Pero eso no implica que, como todas las parejas, haya habido momentos mejores y peores. Así lo ha deslizado la propia Elsa Pataky, de visita por España.

Son 15 años juntos y un matrimonio que saludó con emoción el nacimiento de tres hijos: India Rose y los gemelos Sasha y Tristan. Una etapa llena de resiliencia en la que ambos han sabido encontrar espacio para sus respectivas carreras y para formar una familia de lo más admirada.

Las claves de su relación

Elsa Pataky ha pasado por Madrid para asistir a la fiesta de la firma de zapatos Gioseppo, de la que es embajadora desde hace años, y ha hablado de todo, incluida su vida privada, algo que no suele. Y ha reconocido esa obviedad que es que la vida no es un cuento de hadas y que el matrimonio ha pasado por malos momentos. Aunque estos han servido para fortalecer el estado de la unión.

¿Cuáles son las claves de que tantos años de feliz convivencia? Así lo ha explicado la actriz española en una concreta enumeración: «El vivir día a día, el crecer juntos, el dedicarte momentos el uno al otro, el no olvidarse el uno del otro». Así de claro.

Saber madurar juntos y aprender uno del otro es una de las bases de su matrimonio porque «de las crisis se aprende muchísimo», según ha apuntado. «Y, además, cuando llevas tantos años juntos yo creo que cambias en muchas cosas y te adaptas el uno al otro. Es importante trabajar en el matrimonio para seguir adelante», ha resumido.

Cuando Elsa Pataky se enamoró de Chris Hemsworth, su vida cambió en muchos aspectos. No solo en términos afectivos, sino también existenciales. Por ejemplo, no dudó en hacer las maletas y marcharse a vivir al otro lado del mundo. Él también dejó Hollywood y juntos se instalaron en los frondosos y hermosos campos australianos, en busca de un entorno más sereno y discreto en el que formar y desarrollar una familia numerosa, como han hecho. Porque esa es otra de las cosas que han unido a ambos a lo largo de los años: llevar una vida familiar. Algo que no cambiarían por nada del mundo.

Tortilla de patatas y jamón

«El estilo de vida que tenemos allí es complicado tenerlo aquí, nos hemos acostumbrado vivir al aire libre», ha confesado Elsa Pataky a su paso por Madrid para, de paso, dejar claro que no entra en sus planes regresar a vivir a España. Porque en Australia está su vida y todo lo que ama.

Y eso que la actriz y modelo española mantiene su casa en Madrid, ubicada en el exclusivo barrio de Chamberí. Se trata de una casa que inicialmente tenía 80 metros cuadrados y que luego amplió generosamente hasta convertirse en un impresionante apartamento de 140 metros cuadrados tras adquirir el piso contiguo.

Esta residencia es la que le permite sentirse como en casa cuando regresa a España en compañía de su prole. «Traigo a mis hijos todos los años, uno de ellos ama nuestras tradiciones», ha desvelado en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde también ha confesado que es lo primero que hace al aterrizar: «Nada más llegar a España, donde voy tiene que haber un plato de jamón y una tortilla de patatas. A mí me encantan. Yo las hago en casa, pero no me salen tan bien. En España sabe todo mucho mejor».