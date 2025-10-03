Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución

Decenas de personas se han agolpado frente al Tribunal de Distrito de Manhattan en Nueva York en la mañana de este viernes 3 de octubre, para ser los primeros en conocer la sentencia contra Sean 'Diddy' Combs. Algunas incluso habían pasado la noche allí para coger sitio, desafiando las bajas temperaturas con tiendas de campaña y sacos de dormir.

La expectación era máxima, después de que Combs enviara este jueves una carta dirigida al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Arun Subramanian, en la que asegura estar arrepentido por el dolor que ha causado: «Perdí el rumbo. Me perdí en mi viaje. Me perdí en las drogas y el exceso. Mi caída tuvo su origen en mi egoísmo. Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras «lo siento» nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado».

Los fiscales acusaron a Sean Combs de orquestar una «empresa criminal» que se prolongó durante una década y de obligar a mujeres a participar en maratones sexuales bajo los efectos de las drogas y con acompañantes masculinos, conocidos como «freak-offs». «Abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta», escribieron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York en la acusación.

Combs se declaró inocente y negó las acusaciones en su contra. Y el pasado mes de julio, un jurado compuesto por doce neoyorquinos emitió un veredicto en el que el músico fue absuelto de dos cargos que conllevaban una pena máxima de cadena perpetua: conspiración para cometer extorsión y tráfico sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción. Sin embargo, lo declararon culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

«Hoy es un gran día, una gran victoria para Sean Combs y también para el sistema del jurado», declararon los abogados del músico al conocerse el veredicto. «Los fiscales del distrito sur de Nueva York lo atacaron con todo lo que tenían, y no se detuvieron. Pero entre nosotros y la prisión existe una barrera fundamental: un jurado compuesto por doce ciudadanos. Y tuvimos un jurado excelente, que escuchó cada palabra y comprendió la situación, o al menos lo suficiente. Declararon a Sean Combs inocente de los cargos de tráfico sexual, de los que era absolutamente inocente; también lo absolvieron del cargo de conspiración para delinquir con los componentes de secuestro, incendio provocado y obstrucción a la justicia, delitos de los que también era completamente inocente. Y eso ya no es solo una opinión, ahora es el veredicto de un jurado. Hoy es un triunfo, una victoria total para Sean Combs y para todo nuestro equipo legal».

En cuanto a la condena, mientras que el equipo de defensa de Combs solicitaba una pena de 14 meses, los fiscales esperaban un castigo más severo y presionaron al juez para que dictara una sentencia de 11 años. Por su parte, el departamento de libertad condicional había recomendado que se estableciera una condena de siete años y tres meses. Pero cada uno de los cargos conllevaba una pena máxima de 10 años, lo que podría haber supuesto un total de 20 años de prisión como máximo.

Sean Combs ha permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024, ya que el juez Arun Subramanian denegó la solicitud de libertad bajo fianza presentada alegando, entre otras cosas, que «no cumple con la obligación de demostrar que tiene derecho a ser puesto en libertad».

Un año y un mes después ha llegado la sesión de lectura de la sentencia, que comenzó con la entrega de varios escritos. Por un lado, los abogados defensores incluyeron cartas de 70 familiares, colaboradores musicales y otros simpatizantes de Diddy, entre ellos compañeros reclusos del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, que lo describen como un modelo a seguir que había mantenido la calma en prisión y les había ayudado a mejorar sus vidas. Por el otro, los fiscales entregaron comunicados de la antigua novia de Combs, Cassie Ventura, sus padres, su antiguo asistente y el estilista Deonte Nash, quien hace solo unos días presentó una nueva demanda contra el rapero alegando años de abuso físico y psicológico.

Después de entrar en la sala vestido con un jersey de color claro sobre una camisa abotonada y pantalones oscuros, Sean Combs abrazó a algunos miembros de su equipo legal, se giró para saludar a sus seguidores reunidos en el tribunal, lanzó un beso a su madre, que lo observaba desde la galería, y se sentó entre los abogados defensores Alexandra Shapiro y Brian Steel.

Después de varias horas de dialéctica jurídica entre las partes y el juez, y de que intervinieran los hijos de Diddy (a lágrima viva, pidiendo que le devolvieran a su padre) y el reverendo Gary Johnson para hablar en su defensa, sin dar la palabra a ninguna víctima, Diddy lanzó un discurso final digno de guion de Hollywood, y llegó la sentencia: cuatro años y dos meses de prisión y 500.000 dólares de multa.

El juez dijo que ha tenido en cuenta el hecho de que Sean Combs es un artista y empresario que se ha hecho a sí mismo y que ha «inspirado y animado a las comunidades», y señaló que su trabajo y su influencia son «celebrados e icónicos», y «aún más impresionantes si se tienen en cuenta las dificultades que atravesó» en su infancia, señalando que «las drogas pueden haber exacerbado su comportamiento errático y violento a lo largo de los años».