Sean 'Diddy' Combs pide anular los veredictos de culpabilidad mientras sus abogados solicitan solo 14 meses de prisión

Sean 'Diddy' Combs (55 años) sigue librando una batalla judicial que mantiene en vilo a la industria musical. Tras haber sido declarado culpable el pasado mes de julio de transporte de personas para ejercer la prostitución, sus abogados han intensificado las gestiones para evitar que el rapero pase una larga temporada tras las rejas.

El equipo legal de Combs, encabezado por el abogado Marc Agnifilo, presentó un memorando en el que pide al juez federal Arun Subramanian que no se le imponga una condena superior a 14 meses de prisión, seguido de libertad supervisada. En el documento, argumentan que Diddy ya cumple la condena «en una de las peores instalaciones federales del país», el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde septiembre de 2024.

La defensa adjuntó además cartas de apoyo, entre ellas la de su madre, Janice Combs, quien rogó clemencia al juez: «El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido terriblemente difícil y dolorosa para mí y para sus hijos. Me gustaría pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean».

También se incluyen escritos de los hijos del rapero y de su expareja, la artista Yung Miami, quien le definió como un hombre «cariñoso, genuino y solidario» que le ayudó a crecer personal y profesionalmente. Cabe resaltar que el juez Subramanian dictará sentencia el próximo 3 de octubre, con la Fiscalía aún pendiente de presentar su recomendación. El intérprete de 'I'll be Missing You' podría enfrentarse a una condena máxima de 20 años de prisión.

La insólita petición de Puff Diddy

La defensa del productor musical no solo se ha limitado a solicitar una reducción de la pena. En una audiencia reciente, Combs pidió al magistrado que anule los veredictos de culpabilidad que pesan sobre él o, en su defecto, que se convoque un nuevo juicio.

Sus abogados cuestionan la aplicación de la Ley Mann, que sanciona el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución. Según su interpretación, esta norma debería aplicarse únicamente a quienes participaron directamente en los actos sexuales o se beneficiaron económicamente de ellos, algo que, sostienen, no fue el caso del productor.

La Fiscalía, sin embargo, refutó esta línea de defensa y subrayó que Combs facilitó el transporte de sus parejas y acompañantes con fines sexuales a cambio de dinero, lo que lo hace igualmente responsable.

GTRES

El mediático juicio

El proceso judicial de Sean 'Diddy' Combs remeció a la industria musical y ha acaparado los titulares de la prensa internacional en los últimos meses. El juicio estuvo marcado por los testimonios de sus exparejas Cassie Ventura y otra mujer identificada como Jane, quienes relataron presuntos episodios de abusos sexuales y físicos. Tras la condena, el juez denegó la libertad bajo fianza al considerar que Combs representaba un peligro para ellas.

La sentencia se dictará en los próximos días, concretamente el 3 de octubre, un día clave en el que se sabrá si el juez accederá a su petición de un nuevo juicio, lo que supondría un cambio drásticos en uno de los proceso más mediáticos de los últimos tiempos, o si finalmente el magnate pasará una larga temporada en prisión.

