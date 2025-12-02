Suscribete a
El detalle que no cuadra en el caso Sancho: ¿dónde durmió Daniel la primera noche en Tailandia?

La investigación paralela de Joaquín Campos apunta a un elemento que, asegura, nadie ha explicado: la pernocta de Sancho en Bangkok, un dato que no figura en ningún archivo oficial

Joaquín Campos: «La familia de Edwin Arrieta ha vuelto a pedir la pena de muerte para Daniel Sancho porque hay mucho dinero en juego»

Daniella Bejarano

Más de un año después del asesinato de Edwin Arrieta en Koh Phangan, un detalle mínimo vuelve a agitar la investigación paralela que Joaquín Campos mantiene desde Tailandia. El escritor malagueño regresó hace unas semanas a Koh Samui para revisar documentos, visitar escenarios y ... cerrar flecos que, en su opinión, han pasado desapercibidos desde que el crimen salió a la luz. Y uno de ellos se ha convertido en su mayor obsesión: dónde pasó Daniel Sancho la noche que llegó a Bangkok.

