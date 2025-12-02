Suscribete a
El príncipe danés despojado de su título prueba suerte como actor: «Me resulta familiar y a la vez extraño»

Nicolás de Monpezat, nieto de Margarita de Dinamarca, ya había hecho sus pinitos como 'influencer'

Así es Nicolás de Monpezat, el primo de Isabella de Dinamarca: conde y modelo

El conde Nicolás y Christian Fandango
El conde Nicolás y Christian Fandango Ulrika Malm
Marina Ortiz Cortés

La vida de Nicolás de Dinamarca cambió en 2022 cuando su abuela, la Reina Margarita de Dinamarca, tomó la decisión de despojarle a él y a sus hermanos de sus títulos como príncipes para quedarse como condes de Monpezat. El joven, que tiene ... ahora 26 años, es el hijo mayor del matrimonio de Joaquín de Dinamarca con la condesa Alejandra. Le sigue Felix, de 23, y los dos pequeños que el Príncipe tuvo con su segunda esposa, Marie: Enrique y Atenea.

