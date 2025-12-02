El príncipe danés despojado de su título prueba suerte como actor: «Me resulta familiar y a la vez extraño»

La vida de Nicolás de Dinamarca cambió en 2022 cuando su abuela, la Reina Margarita de Dinamarca, tomó la decisión de despojarle a él y a sus hermanos de sus títulos como príncipes para quedarse como condes de Monpezat. El joven, que tiene ... ahora 26 años, es el hijo mayor del matrimonio de Joaquín de Dinamarca con la condesa Alejandra. Le sigue Felix, de 23, y los dos pequeños que el Príncipe tuvo con su segunda esposa, Marie: Enrique y Atenea.

Aunque ya era mayor de edad y había hecho sus pinitos en el mundo de la moda, Nicolás se mostró muy afectado por este cambio. Eso sí, desde aquel momento parece que su nivel de exposición mediática ha crecido y todo apunta a que seguirá haciéndolo. Sobre todo ahora que se ha anunciado que el joven hará su debut en el mundo de la interpretación.

El conde Nicolás tendrá su primer papel en el thriller psicológico 'Doctor Glas', que se estrenará en los cines daneses el próximo mes de abril. Así lo ha confirmado la productora SF en un comunicado, en el que explica que se trata de un papel menor, aunque no por ello menos importante: «Empezar en la interpretación por primera vez y trabajar de cerca con talentos nórdicos tan fuertes me ha dado un gran respeto por la profesión y mucha experiencia».

La película está basada en la novela del mismo nombre escrita por Hjalmar Söderberg, un autor sueco, en 1905. Cuenta la historia del médico Gabriel Glas, que interpretará el actor sueco Isac Calmroth, cuya vida cambia por completo cuando la diseñadora de moda Helga Gregorius (Thea Sofie Loch Næss) entra en su clínica. Se ve entonces envuelto en un triángulo amoroso con el marido de esta, que interpreta Christian Fandango. Nicolás interpretará precisamente al medio hermano de este último personaje, y saldrá en un par de escenas, entre ellas una que refleja una decadente fiesta en la que contaron con 150 extras.

«Hay extras, tengo frases, el maquillaje es tan extra... es un ambiente que me resulta familiar y a la vez extraño» Conde Nicolás de Monpezat

«Siempre me he sentido atraído por el mundo del cine, así que tenía sentido cuando esto apareció», comenta el joven conde a 'Vogue Scandinavia'. Fueron Fandango e Calmroth, que además de protagonizar producen la película, quienes se pusieron en contacto con él: «Fue una decisión muy espontánea».﻿

Y aunque no era su primera vez ante las cámaras -porque ha modelado para las grandes 'maisons' de moda-, sí que fue todo muy nuevo para él. «Nunca he estado en un set tan grande. Hay extras, tengo frases, el maquillaje es tan extra... es un ambiente que me resulta familiar y a la vez extraño», expresa. Antes de decidir si su carrera como actor tiene futuro, Nicolás dice que necesita ver el resultado final.

También la Reina

A pesar de que el trabajo de un príncipe en el cine siempre llama la atención, no es el primero de la Familia Real danesa que hace una incursión en el séptimo arte. De hecho, la Reina Margarita ha trabajado en diversos proyectos para cine y televisión, aunque siempre detrás de la cámara. Uno de sus últimos proyectos ha sido en la serie 'Ehrengard: El arte de la seducción', en donde fue diseñadora de producción. Unos quince años antes hizo lo mismo en 'De vilde Svaner', donde también tuvo un pequeño papel sin acreditar.