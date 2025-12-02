Suscribete a
El 'biopic' prohibido de Fred Astaire que enfrenta a Tom Holland con su viuda

Robyn Astaire ha lanzado una advertencia legal a la productora del filme, que protagonizaría el actor de 'Spiderman'

30 años sin Fred Astaire, la elegancia hecha musical

Fred Astaire y su mujer, Robyn
Fred Astaire y su mujer, Robyn gtres
Marina Ortiz Cortés

Hace cuatro años que la película sobre la vida de Fred Astaire está estancado. La viuda del actor, Robyn Astaire, ha lanzado una advertencia legal a la productora Amy Pascal, que está al cargo del proyecto que protagonizará Tom Holland, y ... ha dejado claro que no hay aprobación de la familia o de su legado para llevar a cabo este proyecto. «Fue explícito en su testamento diciendo que no quería que la historia de su vida se reflejara en la pantalla», ha escrito la que fuera su esposa durante los últimos siete años de su vida.

