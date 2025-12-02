El 'biopic' prohibido de Fred Astaire que enfrenta a Tom Holland con su viuda

Hace cuatro años que la película sobre la vida de Fred Astaire está estancado. La viuda del actor, Robyn Astaire, ha lanzado una advertencia legal a la productora Amy Pascal, que está al cargo del proyecto que protagonizará Tom Holland, y ... ha dejado claro que no hay aprobación de la familia o de su legado para llevar a cabo este proyecto. «Fue explícito en su testamento diciendo que no quería que la historia de su vida se reflejara en la pantalla», ha escrito la que fuera su esposa durante los últimos siete años de su vida.

Y la intención de Robyn es respetar y hacer que se cumplan esos deseos. Por eso ha hecho llegar una carta a Sony avisando de que esta película no cuenta con la aprobación de la familia de Fred Astaire y que así debe constar. Que cualquier insinuación de lo contrario se enfrentará a problemas legales.

Sin embargo, tal y como explica 'TMZ', la película se basa en un libro para el que Sony ha comprado los derechos, por lo que el proyecto seguirá adelante sin la aprobación de la viuda. Y Tom Holland mostró su entusiasmo en 2021 ante la posibilidad de poner a prueba sus habilidades como bailarín, puesto que desde los 10 años aprendió diferentes modalidades, incluido el claqué y el ballet, que puso a prueba en una famosa representación de 'Billy Elliot' cuando era poco más que un niño.

«Soy bastante buen bailarín de claqué. Es algo que he hecho durante mucho, mucho tiempo, así que es algo que seguro que puedo aprender», comentó el intérprete. Porque el estilo de Fred Astaire era tan característico -moviendo pies, manos y todo el cuerpo a la vez- que, a pesar de su formación, tendrá que formarse para emular la manera en la que tenía de bailar. «Es algo que voy a practicar, algo que tengo muchas ganas de hacer y creo que será una película fantástica», añadió, quizás sin conocer aún la polémica con el patrimonio del artista.

En cualquier caso, no sería la primera película de una estrella que se hace sin el beneplácito de la familia. De hecho, el filme de Michael Jackson está estos días protagonizando titulares por el desencuentro entre los familiares del artista.

¿Quién era Fred Astaire?

Fred Astaire nació en 1899 en Omaha, Nebraska, con el nombre de Frederick Austerlitz. Desde pequeño bailaba y actuaba con su hermana, Adele, con quien llegó a hacer giras por todo Estados Unidos y triunfó en Broadway. Pero cuando se hermana se casó y empezó a tener hijos abandonó la profesión, así que él decidió probar suerte en Hollywood, donde le dijeron que era demasiado feo para la gran pantalla. Sin embargo, el éxito fue instantáneo gracias a su trabajo con Ginger Rogers en 'Volando hacia Río de Janeiro'.

En sus películas no solo bailaba y actuaba, sino que también hacía las coreografías, que exigía que estuvieran integradas en la trama. Algo que revolucionó el cine musical creando clásicos como 'Sombrero de copa' en 1935, 'La cenicienta en París' o 'Boda real'.

En 1933 se casó con Phyllis Livingston Potter, con quien tuvo dos hijos antes de su trágico fallecimiento a causa de un cáncer de pulmón en 1954. Pasaron casi 30 años hasta que el artista volvió a encontrar el amor en Robyn, con quien estuvo hasta su propia muerte.