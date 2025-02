El despectivo apodo con el que los hijos de Shakira se referirían a la novia de Piqué

Por todos es sabido que la relación entre Shakira y Piqué sigue siendo tensa un año después de comunicar, mediante un escrito, su inesperada separación. Más aún tras hacerse público que el futbolista catalán habría comenzado su relación sentimental con Clara Chía cuando aún estaba con la artista colombiana. Así mismo, Shakira estalló, el pasado enero, con la publicación de su canción con Bizarrap en la que lanza dardos envenenados contra su ex, su actual novia e incluso contra la que fue su suegra, Monsterrat Bernabeu.

Desde entonces, la cosa parece no haber mejorado y prueba de ello es que la de Barranquilla se negó a que sus vástagos, Milan y Sasha, acudieran a la boda de su tío, Marc Piqué. Pese a que Gerard habría pedido reiteradamente que se quedasen unos días más en la Ciudad Condal, Shakira se habría negado y habría puesto como escusa el cumplimiento, a rajatabla, del acuerdo que concierne a la custodia de los menores. Además, tendrían firmada una cláusula en la que se prohíbe que sus hijos tengan algún tipo de relación con Clara Chía.

Aunque esto no significa que Milan y Sasha no sepan de su existencia ni el conflicto que tienen sus progenitores a raíz de su noviazgo con Piqué. Según apuntan algunos medios de comunicación como 'Infobae' o 'Quién', los menores tendrían, supuestamente, una forma de referirse a Clara Chía: «la empleada de papá». «La forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante: allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué, allí no es más que la empleada de papá, tal y como revelan en medios americanos», han explicado desde 'Prensa Libre'.

Proceso de adaptación

Desde 'Mamarazzis' señalaron que el futbolista está cumpliendo la petición de Shakira de que sus hijos no coincidan con la joven publicista. Un ejemplo es que Piqué acudió a una unión matrimonial, celebrada en Figueras, Cataluña, y estuvo acompañado de los menores pero sin Clara Chía. También apuntaron que el catalán habría tomado la determinación de no juntarlos por el delicado proceso que estarían atravesando sus hijos y todos los cambios que han experimentado desde hace un año.

Video. Clara Chía y Gerard Piqué en el interior de un coche GTRES / VÍDEO: EP

«Gerard y Clara han decidido que puede esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato», deslizaron. Además, habrían llegado a un nuevo acuerdo sobre la custodia de sus descendientes durante el periodo estival: «Los niños Milan y Sasha estarán cada 15 días con uno de sus progenitores. Ahora mismo están bajo la custodia de Gerard Piqué y dentro de dos semanas volverán a estar bajo la custodia de Shakira».